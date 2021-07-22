Определены соперники казахстанских тяжелоатлетов на Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио состоялось распределение участников соревнований по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Оба казахстанца - Зульфия Чиншанло и Игорь Сон - выступят в группе А. Ниже представлены соперники наших штангистов

Женщины, до 55 килограммов:

— Кристина Шерметова (Туркменистан);

— Габриэлла Лопес (Мексика);

— Эунжи Хам (Южная Корея);

— Хидилин Диас (Филиппины);

— Муаттар Набиева (Узбекистан);

— Ляо Цююнь (Китай);

— Нуха Ландулси (Тунис);

— Зульфия Чиншанло (Казахстан);

— Камила Конотоп (Украина).

Мужчины, до 61 килограмма:

— Юли Ираван (Индонезия);

— Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия);

— Игорь Сон (Казахстан);

— Ким Туан Тач (Вьетнам);

— Шота Мишвелидзе (Грузия);

— Еичи Итоказу (Япония);

— Фабин Ли (Китай);

— Чан-Хун Као (Тайбэй);

— Давиде Рую (Италия).