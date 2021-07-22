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Определены соперники казахстанских тяжелоатлетов на Олимпийских играх

22 Июля 2021 14:55
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Определены соперники казахстанских тяжелоатлетов на Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио состоялось распределение участников соревнований по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Оба казахстанца - Зульфия Чиншанло и Игорь Сон - выступят в группе А. Ниже представлены соперники наших штангистов

Женщины, до 55 килограммов:
— Кристина Шерметова (Туркменистан);
— Габриэлла Лопес (Мексика);
— Эунжи Хам (Южная Корея);
— Хидилин Диас (Филиппины);
— Муаттар Набиева (Узбекистан);
— Ляо Цююнь (Китай);
— Нуха Ландулси (Тунис);
— Зульфия Чиншанло (Казахстан);
— Камила Конотоп (Украина).

Мужчины, до 61 килограмма:
— Юли Ираван (Индонезия);
— Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия);
— Игорь Сон (Казахстан);
— Ким Туан Тач (Вьетнам);
— Шота Мишвелидзе (Грузия);
— Еичи Итоказу (Япония);
— Фабин Ли (Китай);
— Чан-Хун Као (Тайбэй);
— Давиде Рую (Италия).


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