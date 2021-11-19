Определены призеры Открытого чемпионата столицы по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 19 ноября в столице проходил Открытый чемпионат Nur-Sultan Open по фигурному катанию. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Чемпионат прошел в ледовом дворце «Алау». В нем приняли участие дети и подростки, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования в личном разряде были организованы в соответствии с требованиями Международного союза конькобежцев.

В Nur-Sultan Open приняли участие как столичные фигуристы, так и около 300 юных спортсменов из других регионов страны: Темиртау, Караганды, Атырау, Павлодара и Алматы.

Впервые выступление юных фигуристов судили специально приглашенные международные судьи.

Представители команд-участников Открытого чемпионата дали высокую оценку организации соревнований.

Чемпионат проходил как офлайн, так и онлайн на YouTube. Во время открытого чемпионата соблюдались все санитарные нормы, в том числе вход был в Ashyq.

Итоги Открытого чемпионата:

1 Юношеский разряд, девочки:

1 место - Мария Полехина

2 место - Мария Сосновская

3 место - Аиша Конакбай

Юный фигурист 2016 г., девочки:

1 место - Арвина Курманбаева

2 место - Элиза Ким

3место - Рания Калменова

2 спортивный разряд, мальчики:

1 место - Станислав Коршиков

2 место - Тимур Адылханов

3 место - Темирлан Якияев

2 спортивный разряд, девочки:

1место - Карина Шеина

2 место - Аделия Шегай

3 место - Айлана Мейрамбек

КМС девушки:

1 место - Зере Сарбалина

2 место - Вероника Ким

3 место - Лия Мусина

КМС юноши:

1 место - Никита Кривошеев

2 место - Артур Смагулов

3 место - Абай Садыков

1 спортивный разряд, девочки:

1 место - Амина Абельдинова

2 место - Жансая Татамбай

3 место - Ярослава Матвеева

1 спортивный разряд, мальчики:

1 место - Рафаэль Ни

2 место - Амирлан Кусаинов

МС женщины:

1 место - Ясмин Текик

2 место - Анна Левковец

3 место - Ева Набоженко