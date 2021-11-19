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Определены призеры Открытого чемпионата столицы по фигурному катанию

19 Ноября 2021 16:10
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Определены призеры Открытого чемпионата столицы по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 19 ноября в столице проходил Открытый чемпионат Nur-Sultan Open по фигурному катанию. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Чемпионат прошел в ледовом дворце «Алау». В нем приняли участие дети и подростки, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования в личном разряде были организованы в соответствии с требованиями Международного союза конькобежцев.

В Nur-Sultan Open приняли участие как столичные фигуристы, так и около 300 юных спортсменов из других регионов страны: Темиртау, Караганды, Атырау, Павлодара и Алматы.

Впервые выступление юных фигуристов судили специально приглашенные международные судьи.

Представители команд-участников Открытого чемпионата дали высокую оценку организации соревнований.

Чемпионат проходил как офлайн, так и онлайн на YouTube. Во время открытого чемпионата соблюдались все санитарные нормы, в том числе вход был в Ashyq.
Итоги Открытого чемпионата:
1 Юношеский разряд, девочки:
1 место - Мария Полехина
2 место - Мария Сосновская
3 место - Аиша Конакбай

Юный фигурист 2016 г., девочки:
1 место - Арвина Курманбаева
2 место - Элиза Ким
3место - Рания Калменова

2 спортивный разряд, мальчики:
1 место - Станислав Коршиков
2 место - Тимур Адылханов
3 место - Темирлан Якияев

2 спортивный разряд, девочки:
1место - Карина Шеина
2 место - Аделия Шегай
3 место - Айлана Мейрамбек

КМС девушки:
1 место - Зере Сарбалина
2 место - Вероника Ким
3 место - Лия Мусина

КМС юноши:
1 место - Никита Кривошеев
2 место - Артур Смагулов
3 место - Абай Садыков

1 спортивный разряд, девочки:
1 место - Амина Абельдинова
2 место - Жансая Татамбай
3 место - Ярослава Матвеева

1 спортивный разряд, мальчики:
1 место - Рафаэль Ни
2 место - Амирлан Кусаинов

МС женщины:
1 место - Ясмин Текик
2 место - Анна Левковец
3 место - Ева Набоженко


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#Нур-Султан   #Фигурное катание  
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