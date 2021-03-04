Определены приоритеты работы комплаенс-служб холдинга «Зерде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Академией государственного управления проведен обучающий семинар по продвижению антикоррупционного комплаенса в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В работе семинара приняли участие руководство холдинга, а также АО «Национальные информационные технологии», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», ТОО «Astana IT University».

Следует отметить, что обязанность по внедрению антикоррупционного комплаенса в квазигоскомпаниях с конца прошлого года введена на законодательном уровне и предусматривает контроль за соблюдением корпоративных стандартов добропорядочности.

В ходе совещания директор департамента добропорядочности Агентства Ғ. Асанұлы отметил, что законодательно создана институциональная база по внедрению комплаенс-служб, разработаны методические рекомендации по его развитию.

Учитывая, что в группе компаний АО «Зерде» созданы комплаенс-службы Ғ. Асанұлы призвал усилить их квалифицированными кадрами.

Ғ. Асанұлы обозначил, что основными приоритетами для комплаенс-служб должны стать проведение антикоррупционного мониторинга и выявление коррупционных рисков, урегулирование конфликта интересов, соблюдение антикоррупционных ограничений.

В своем выступлении заместитель руководителя Исследовательского центра по изучению вопросов противодействия коррупции Академии госуправления Е. Жаров рассказал о потенциале внедрения международного стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» в процессе построения системы антикоррупционного комплаенса.

В свою очередь руководство холдинга отметило заинтересованность в дальнейшем обучении сотрудников компланс-служб и проведении аналогичных совещаний в каждой дочерней организации.

В завершении мероприятия представители Агентства и Академии дали исчерпывающие ответы на возникшие у участников совещания вопросы.