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    17:51, 04 Март 2021 | GMT +6

    Определены приоритеты работы комплаенс-служб холдинга «Зерде»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Академией государственного управления проведен обучающий семинар по продвижению антикоррупционного комплаенса в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    В работе семинара приняли участие руководство холдинга, а также АО «Национальные информационные технологии», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», ТОО «Astana IT University».

    Следует отметить, что обязанность по внедрению антикоррупционного комплаенса в квазигоскомпаниях с конца прошлого года введена на законодательном уровне и предусматривает контроль за соблюдением корпоративных стандартов добропорядочности.

    В ходе совещания директор департамента добропорядочности Агентства Ғ. Асанұлы отметил, что законодательно создана институциональная база по внедрению комплаенс-служб, разработаны методические рекомендации по его развитию.

    Учитывая, что в группе компаний АО «Зерде» созданы комплаенс-службы Ғ. Асанұлы призвал усилить их квалифицированными кадрами.

    Ғ. Асанұлы обозначил, что основными приоритетами для комплаенс-служб должны стать проведение антикоррупционного мониторинга и выявление коррупционных рисков, урегулирование конфликта интересов, соблюдение антикоррупционных ограничений.

    В своем выступлении заместитель руководителя Исследовательского центра по изучению вопросов противодействия коррупции Академии госуправления Е. Жаров рассказал о потенциале внедрения международного стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» в процессе построения системы антикоррупционного комплаенса.

    В свою очередь руководство холдинга отметило заинтересованность в дальнейшем обучении сотрудников компланс-служб и проведении аналогичных совещаний в каждой дочерней организации.

    В завершении мероприятия представители Агентства и Академии дали исчерпывающие ответы на возникшие у участников совещания вопросы.


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