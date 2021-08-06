Определены победители третьего этапа республиканской акции «Мен қазақша сөйлеймін»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определены победители третьего этапа республиканской акции «Мен қазақша сөйлеймін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что республиканская акция «Мен қазақша сөйлеймін» объединила представителей этносов, вносящих свой бесценный вклад в развитие казахского языка.

Церемония награждения участников ІІІ этапа республиканской акции «Мен қазақша сөйлеймін» была проведена 6 августа. На данном этапе участниками стали студенты вузов и взрослое население.

«Язык является основным элементом культуры и непременным условием формирования нации и ее единства. Сохранение и развитие казахского языка составляют важнейшую задачу культурной политики нашего государства. И вы тоже вносите свой бесценный вклад в сохранение и развитие государственного языка», - отметил председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки РК Адильбек Каба, открывая церемонию награждения.

В акции, проводимой в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, принял участие 171 человек из 14 регионов страны. Представители 19 этносов выразительно читали наизусть отрывки из поэтических шедевров известных казахских поэтов на тему родной страны, родной земли и родного языка. Были и участники, которые читали стихи собственного сочинения.

Среди участников преобладают представители русской национальности – 70 участников. Представители узбекской, татарской, дунганской, курдской, немецкой, азербайжанской национальностей также оказались в числе активных участников.

Наибольшее количество участников из Костанайской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской областей. Победителями акции стали Саметова Хамида (ВКО), Кочеткова Галина (Актюбинская область), Кефер Ольга (Актюбинская область), Корчемкина Анна (ЗКО), Адеева Масрур (город Шымкент).

Поощрительными дипломами награждены Виктория Дорошко (Костанайская область), Мариям Точиева (Акмолинская область), Кахрабо Юлдашева (город Нур-Султан), Анюта Трегуб (Актюбинская область), Анастасия Гросс (ВКО), Индира Бельская (ВКО), Мажит Герфанов (Костанайская обл), Светлана Тарасова (Нур-Султан).



