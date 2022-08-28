28 Августа 2022 14:17

Определены победители среди правоохранительных и силовых структур в турнире по рукопашному бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся республиканский турнир по рукопашному бою на Кубок Председателя Агентства по противодействию коррупции, посвященный Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня специальной физической подготовки сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, силовых и специальных структур Республики Казахстан, повышения спортивного мастерства и квалификации участников.

В турнире приняли участие сотрудники Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства чрезвычайной ситуации, Службы государственной охраны.

Поддержать спортсменов пришли Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев и серебряный призёр Олимпийских игр Василий Левит.

Всего было разыграно 6 комплектов медалей среди шести разных весовых категорий.

Победители турнира:

Весовая категория до 67 кг

3 место – Канат Абдулла (КНБ)

2 место – Ертаргын Маликов (СГО)

1 место – Аманбек Жаманкараев (МВД)

Весовая категория до 73 кг

3 место – Абылай Табанов (КНБ)

2 место – Алишер Кайырбеков (МВД)

1 место – Данияр Койшыбек (СГО)

Весовая категория до 80 кг

3 место – Арман Абетанов (АФМ)

2 место – Нурдаулет Байбосынов (СГО)

1 место – Айдын Толенбаев (МВД)

Весовая категория до 88 кг

3 место – Мади Хабиев (СГО)

2 место – Ильяс Мухамадиев (КНБ)

1 место – Рахметулла Сатыбалдиев (МВД)

Весовая категория до 97 кг

3 место – Даурен Ибрагимов (КНБ)

2 место – Канагат Магмур (МВД)

1 место – Ердаулет Женис (СГО)

Весовая категория свыше 97 кг

3 место – Мухтархан Мукат (АФМ)

2 место – Мейрамбек Алматов (МВД)

1 место – Райхан Мади (КНБ)

Победителей награждали первые руководители правоохранительных и специальных органов.

В общекомандном зачете среди госорганов места распределись следующим образом:

3 место – сборная Комитета национальной безопасности;

2 место – сборная Службы государственной охраны;

1 место – сборная Министерства внутренних дел.













Кадр из видео/ facebook.com/antikor.kaz