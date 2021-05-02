Определены победители республиканской олимпиады школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 апреля завершился заключительный этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За первенство боролись 1600 школьников старших классов из всех регионов Казахстана.

По итогам Олимпиады определились победители и призеры. Золотых медалей удостоены 122 участника, серебряных – 214 и бронзовых – 349 участников.

Отметим, что впервые завершающий этап проводился с применением системы прокторинга по принципу «один участник – один компьютер – одна камера».

«Благодарим всех за участие и интерес к углубленному изучению предметов. Не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к новым вершинам», - сообщили в Минобразования.