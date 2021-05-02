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    18:37, 01 Май 2021 | GMT +6

    Определены победители республиканской олимпиады школьников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 апреля завершился заключительный этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За первенство боролись 1600 школьников старших классов из всех регионов Казахстана.

    По итогам Олимпиады определились победители и призеры. Золотых медалей удостоены 122 участника, серебряных – 214 и бронзовых – 349 участников.

    Отметим, что впервые завершающий этап проводился с применением системы прокторинга по принципу «один участник – один компьютер – одна камера».

    «Благодарим всех за участие и интерес к углубленному изучению предметов. Не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к новым вершинам», - сообщили в Минобразования.


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