+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определены победители республиканского молодежного форума «Мен жастарға сенемін»

26 Ноября 2021 10:19
Поделиться:
Определены победители республиканского молодежного форума «Мен жастарға сенемін»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ им. аль-Фараби прошел республиканский форум молодежи «Мен жастарға сенемін!», посвященный 30-летию Независимости страны и Дню Первого Президента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане планируют внедрить новые методы контроля качества автодорог
В каких вузах Казахстана обучают медицинскому праву Привлекать работодателей в проект «Контракт поколений» поручил аким СКО Презентован Комментарий к Уголовному кодексу РК на государственном и русском языках

В этом году в адрес оргкомитета поступило около 2 тысяч конкурсных работ от студентов из более 100 вузов со всех регионов страны. Среди них как индивидуальные проекты и произведения, так и плоды коллективного творчества.

Программа форума, который проводится с 2013 года, на этот раз состояла из 8 номинаций.

Обладателям Гран-при был вручен сертификат на 1 год бесплатного обучения в КазНУ им. аль-Фараби.

Один из выигравших - студент Семипалатинского государственного медицинского университета Дамир Шадибекулы.

По его словам, он представил на конкурс видеоролик «Врач – уважаемая профессия!» и одержал победу.

«Сегодняшний форум дает огромную возможность для молодежи. Спасибо руководству Казахского национального университета имени аль-Фараби за организацию такого молодежного форума. Я очень рад своей победе», - сказал Дамир Шадибекулы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Образование   #Вузы  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В Казахстане планируют внедрить новые методы контроля качества автодорог
В каких вузах Казахстана обучают медицинскому праву
Привлекать работодателей в проект «Контракт поколений» поручил аким СКО
Презентован Комментарий к Уголовному кодексу РК на государственном и русском языках
Популярное
1 Снег и похолодание ожидается в Алматы
2 Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
3 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
4 Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
5 Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
6 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Читайте также
У «Кайрата» осталась мотивация на последний матч в группе Лиги конференций
«Кайрат» уступил «Базелю» в Лиге конференций
Снег и похолодание ожидается в Алматы
Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив