+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определены победители республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы»

20 Декабря 2021 14:55
Поделиться:
Определены победители республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Названы имена победителей республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

Новости по теме
Две казахстанки заключили договор с Аmazon Publishing на издание трилогии  о Бату
Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы Junior Eurovision 2021: казахстанцев призывают поддержать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы Стартовало онлайн-голосование за участников Junior Eurovision 2021

В нашей стране немало творчески одаренных молодых людей, проявляющих свои способности в литературной сфере.

Об этом говорят итоги молодежного республиканского конкурса «Алтын тобылғы». В этом году на конкурс, проведенный в седьмой раз, было подано 156 произведений молодых поэтов и писателей. Конкурс направлен на развитие современной казахстанской литературы, поддержку молодых писателей и популяризацию их творчества.

Каждый участник конкурса боролся за право считаться победителем в одной из пяти номинаций.

«Каждый год «Алтын тобылғы» выявляет молодых писателей и поэтов со всех регионов страны. Это один из наиболее востребованных конкурсов нашей творческой молодежи. В своих работах конкурсанты отразили историю, культуру, нравственные качества народа, достижения казахстанцев за годы независимости, роль Первого Президента в развитии суверенного Казахстана. Мы благодарны каждому автору за участие в конкурсе, за представленное интересное творчество. Ваши работы способствуют росту интереса к чтению современной литературы, укреплению духовных ценностей», - отметил з аместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы.

Победителями конкурса признаны в номинации :

- «Лучшая проза года» - Жамиля Абдуллаева (роман «Ұят, қызым!»);

- «Лучшая поэзия года» - Дүйсенәлі Әлімақын («Күзгі кеште гүл есінер»);

- «Лучшая драматургия года» - Алишер Айтуар («Иллюзия»);

- «Лучшее детское произведение года» - Жадыра Байбұланова («Әшекей»);
- «Лучшее произведение, посвященное 30-летию Независимости Казахстана» - Шапағат Әбдірұлы.

Победители получили по 2 миллиона тенге, а лучший в номинации «Лучшее произведение, посвященное 30-летию Независимости Казахстана» стал обладателем 3 миллионов тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #Общество   #Первый Президент - Елбасы  
Поделиться:
Новости по теме
Две казахстанки заключили договор с Аmazon Publishing на издание трилогии  о Бату
Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы
Junior Eurovision 2021: казахстанцев призывают поддержать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы
Стартовало онлайн-голосование за участников Junior Eurovision 2021
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 209 новорожденных жамбылцев
Атыраусцев попросили не пугаться сирен
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив