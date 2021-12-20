Определены победители республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Названы имена победителей республиканского литературного конкурса «Алтын тобылғы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

В нашей стране немало творчески одаренных молодых людей, проявляющих свои способности в литературной сфере.

Об этом говорят итоги молодежного республиканского конкурса «Алтын тобылғы». В этом году на конкурс, проведенный в седьмой раз, было подано 156 произведений молодых поэтов и писателей. Конкурс направлен на развитие современной казахстанской литературы, поддержку молодых писателей и популяризацию их творчества.

Каждый участник конкурса боролся за право считаться победителем в одной из пяти номинаций.

«Каждый год «Алтын тобылғы» выявляет молодых писателей и поэтов со всех регионов страны. Это один из наиболее востребованных конкурсов нашей творческой молодежи. В своих работах конкурсанты отразили историю, культуру, нравственные качества народа, достижения казахстанцев за годы независимости, роль Первого Президента в развитии суверенного Казахстана. Мы благодарны каждому автору за участие в конкурсе, за представленное интересное творчество. Ваши работы способствуют росту интереса к чтению современной литературы, укреплению духовных ценностей», - отметил з аместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы.

Победителями конкурса признаны в номинации :

- «Лучшая проза года» - Жамиля Абдуллаева (роман «Ұят, қызым!»);

- «Лучшая поэзия года» - Дүйсенәлі Әлімақын («Күзгі кеште гүл есінер»);

- «Лучшая драматургия года» - Алишер Айтуар («Иллюзия»);

- «Лучшее детское произведение года» - Жадыра Байбұланова («Әшекей»);- «Лучшее произведение, посвященное 30-летию Независимости Казахстана» - Шапағат Әбдірұлы.

Победители получили по 2 миллиона тенге, а лучший в номинации «Лучшее произведение, посвященное 30-летию Независимости Казахстана» стал обладателем 3 миллионов тенге.