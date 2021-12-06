Определены победители республиканского конкурса «30 жыл - 30 есім»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определены победители республиканского конкурса «30 жыл - 30 есім», организованного телерадиокорпорацией «Казахстан» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Конкурс проводился в честь празднования 30-летия Независимости, премию получатказахстанцы, добившиеся успехов в различных сферах и внесшие особый вклад в становление государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Конкурс состоял из двух этапов: во время первого претендентов на победу отбирала специальная комиссия, куда вошли эксперты различных отраслей. Победителей отбирали в 10 номинациях: наука, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культура, спорт, кино, искусство, литература, общественная деятельность. За кандидатуру номинантов, прошедших первичный отбор комиссии, на втором этапе смогли проголосовать все казахстанцы. Голосование велось на официальном сайте РТРК «Казахстан» www.qazaqstan.tv.

Лучшие в 10 номинациях по количеству голосов:

«За вклад в медицину и ЗОЖ»- доктор медицинских наук, академик Серик Акшулаков, Юрий Пя - кардиохирург международного уровня, доктор, который впервые в Центральной Азии провел операцию по трансплантации донорского сердца и врач высшей категории, обладатель значка «Алтын дәрігер» Надежда Петухова;

«За активную общественную деятельность» - лингвист Асылы Осман, основательница самого известного волонтерского движения в стране lider.kz Олеся Баимова, юрист, автор проекта «Халық үні» Айман Омарова;

«За заслуги в области культуры» - певец Димаш Кудайберген, кюйши Секен Турысбеков, художник Ерболат Толепбай;

«За заслуги в области кино» - актер театра и кино Болат Абдильманов, народный артист Казахстана АсаналиАшимов, актер, сыгравший больше 200 ролей в кино Досхан Жолжаксынов;

«За спортивные достижения»- серебряный призер Олимпиады в Сеуле по греко-римской борьбе, чемпион мира, заслуженный тренер Казахстана Даулет Турлыханов, боксер-профессионал, бронзовый призер пекинской Олимпиады Канат Ислам, тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин;

«За вклад в развитие науки»- математик, академик НАН РК Аскар Джумадильдаев, Кунсулу Закарья - ученая, разработавшая отечественную вакцину «QazVac», археолог Зейнолла Самашев;

«За вклад в развитие образования»- Муаммер Гюль – учитель школы для одаренных детей «Білім-Инновация», директор Центра дополнительного образования «Qazbilim»Аятжан Ахметжанұлы, Қазақстанның Еңбек Ері, заслуженный учитель РК Аягуль Миразова;

«За вклад в сельское хозяйство и АПК» - молодой овцевод Нурислам Ыбраев, герой труда, онователь агрофирмы «Родина» Иван Сауэр, предприниматель, занимающийся развитием верблюдоводства, владелец предприятия по производству шубата Сыдык Даулетов;

«За вклад в развитие национального искусства» кюйши АйгульУлкенбаева, певец Рамазан Стамгазиев, поэт Елмура Жанабергенова;

«Литература» - писатель-драматург Дулат Исабеков, акын Светкали Нуржан и акын Улыкбек Есдаулет.

Имена лучших были определены в ходе голосования, которое проходило 23-30 ноября 2021 года на сайте qazaqstan.tv.

Выбор победителей конкурса «30 жыл - 30 есім» - народное решение. За неделю в голосовании на официальном сайте национального телеканала приняли участие 962 858 казахстанцев.

Телевизионная версия церемонии награждения будет транслироваться в эфире национального телеканала «Qazaqstan» 16 декабря в День Независимости.