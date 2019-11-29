Определены победители республиканского фестиваля «Жас Сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Жас Сарбаз» торжественно завершился в столице Казахстана. Более 300 юных патриотов со всех регионов страны продемонстрировали свои музыкальные таланты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В фестивале участвовали воспитанники военно-патриотических клубов «Жас Сарбаз», военных школ «Жас улан» и специализированного лицея «Арыстан», дети военнослужащих, школьники, обучающиеся в классах «Жас Сарбаз».

Участники выступали в трёх номинациях: исполнители-вокалисты, фольклорные исполнители и вокально-инструментальные ансамбли.

В номинации «Аспаптық орындау» победу одержал духовой оркестр «Жас Улан» военно-патриотического клуба имени Т. Бегельдинова из города Актобе. Первое место в номинации «Фольклор» завоевал ансамбль «Балбырауын», а в номинации «Вокал» лучшей стала Кураисова Эльзара.





Главный приз – Гран-при фестиваля был присужден ансамблю «Авангард» специализированного лицея Арыстан.

Победителям и призёрам вручили подарки, статуэтки «Жас Сарбаз» и дипломы. В церемонии награждения и гала-концерте приняли участие Халық Қаһарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов, высокие гости и ветераны Вооруженных Сил.

«Фестиваль военно-патриотической песни «Жас Сарбаз» направлен на формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи, пропаганду воинской службы и повышение имиджа Вооруженных Сил. Уверен, что фестиваль станет традиционным и завоюет достойное место в творческой жизни страны и особенно среди молодежи», - сказал генерал-майор Мурат Бектанов.

В завершение прошёл гала-концерт с участием лауреатов.







