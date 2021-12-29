Определены победители путевок среди вакцинированных в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в прямом эфире состоялся розыгрыш путевок в санатории Казахстана среди пенсионеров, которые получили первый компонент вакцины против коронавируса в Нур-Султане в период с 28 октября по 28 декабря текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Розыгрыш в санатории среди вакцинированных пенсионеров прошел в прямом эфире на официальных страницах акимата г. Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). В конкурсе приняли участие порядка 4,5 тысяч вакцинированных пенсионеров.
Среди привитых разыграли бесплатные путевки в санатории Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область), Мойылды (Павлодарская область), а также ценные призы: пылесос, стиральная машинка, Smart-телевизор.
По итогам розыгрыша:
552 номер – Джурсинова Батима Кабеновна выиграла путевку в санаторий Сарыагаш (Туркестанская область);
3491 номер – Ахметова Кулянда Айнековна выиграла путевку в санаторий Окжетпес (Акмолинская область);
1201 номер – Сактапбергенов Ермек Мурзахметович выиграл путевку в санаторий Мойылды (Павлодарская область).
4437 номер – Касен Ляззат Каликызы выиграла пылесос;
4150 номер – Макенов Атыгай Жусупбекович выиграл стиральную машинку;
3204 номер – Абенова Гульнар выиграла Smart-телевизор.
Вместе с тем, выигравшие путевки могут взять с собой еще одного человека.
Конкурс как обычно прошел в автоматическом режиме на платформе Birge путем генерации ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.
Напомним, что среди вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане также разыграют путёвку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы.
Ранее среди вакцинированных также были разыграны квартира, машина и более 20 iPhone.
Отметим, что розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.
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