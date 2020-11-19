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Определены победители премии НПО за вклад в развитие страны

19 Ноября 2020, 22:17
Определены победители премии НПО за вклад в развитие страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло заседание конкурсной комиссии по присуждению премии для НПО под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Сената Парламента Б. Жумагулов, Д. Нуржигит, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» и представители некоммерческого, корпоративного и бизнес-сектора.

В своем выступлении А. Балаева отметила: «Премия для неправительственных организаций - это механизм поддержки со стороны государства с 2017 года. Ежегодно премии присуждаются НПО по 15 направлениям за вклад в решение социальных вопросов на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Стоит отметить, что за эти годы премию уже получили 185 НПО».

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На заседание конкурсной комиссии были вынесены предварительные итоги оценок по 109 поступившим заявкам, которые на 1 этапе рассмотрены 63 независимыми экспертами рабочей группы из числа представителей гражданского общества, СМИ, общественных деятелей.

В результате членами конкурсной комиссии поддержано решение об определении 38 победителей премии НПО. Их имена будут озвучены на закрытии IX Гражданского форума 27 ноября текущего года.

В ходе обсуждения конкурсных проектов Аида Балаева обозначила необходимость совершенствования механизма присуждения премии, определения четких критериев отбора.

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