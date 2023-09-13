Определены победители международного турнира беркутчи в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В селе Софиевка вблизи Астаны завершился международный турнир среди беркутчи имени Кунтугана Токтыбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире приняли участие, наряду с беркутчи из разных регионов Казахстана, любители охоты с ловчими птицами из Китая, Монголии и Кыргызстана.

«Мы впервые приехали на соревнования в Казахстан. Но и раньше мы обменивались опытом с казахстанскими беркутчи, проводили совместные тренировки. На этот турнир мы привезли двух птиц, потому что Астана далеко, возить беркутов нелегко. После этого турнира в Казахстане пройдут межрегиональные игры. Я планирую и в них принять участие», – сказал главный тренер по кыргызскому национальному спорту салбурын Нурлан Молдаханов.

Один из участников состязаний – житель Жетысуской области Абдикерим Тусей. Он готовил своего беркута в течение месяца.

«Турнир прошел на высоком уровне. Все участники хорошо подготовили своих птиц. Мы из Жетысуской области привезли 2 беркутов и 1 сокола. Сегодня плохая погода, но обученные птицы ловят добычу и возвращаются», – сказал А.Тусей.

В турнире участвовали ястребы, соколы и беркуты. Как сообщили организаторы, этот турнир является подготовительным для участников Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в 2024 году.

«Как вы знаете, в следующем году у нас пройдут Всемирные игры кочевников. Они до этого дважды проходили в Кыргызстане, а в прошлом году в Турции. В программе Игр, которые пройдут в Астане, есть и состязания беркутчи. Этот турнир можно считать подготовкой к Играм», – сказал заместитель руководителя Управления спорта и физической культуры города Астаны Еркегали Карбозов.



По итогам турнира в состязаниях ястребов первое место занял Туйгун, принадлежащий Толемырзе Пан из Туркестанской области. Второе место присуждено птице по кличке Кокжендет, владелец Аян Сейтжан из Алматинской области. На третьем месте – Аксенгир, владелец Арман Кошкаров из Атырауской области.

Среди соколов лучшим оказался Каракоз, владелец Ерасыл Серикбекулы из Астаны. Второе и третье место заняли птицы карагандинца Таната Оспанкулова.

Первое место среди беркутов заняла птица Армана Кошкарова из Атырауской области. Второе – беркут Ерасыла Серикбекулы из Астаны. На третьем месте оказалась птица Ерлана Кенжетаева из Акмолинской области.