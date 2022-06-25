25 Июня 2022 15:14

Определены победители медиа-премии Amanat

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня работника средств массовой информации партия Amanat подвела итоги республиканского конкурса среди журналистов медиа-премии Amanat. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе торжественной церемонии Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов отметил, что данная медиа премия имеет более чем 10-летнюю историю. В этом году переформатирован сам конкурс, перейдя от жанрового подхода к тематическому, а также введены специальные премии – «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова и «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова.

«Журналист – это профессия, требующая не только глубоких знаний, но и приверженности принципам объективности, активной гражданской позиции. Президентом Касым-Жомартом Токаевым проводится курс масштабных реформ, и именно журналисты играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Думаю, что сегодняшнее мероприятие придаст дополнительный импульс общей синергии в медиасфере, и в целом конкурс будет способствовать усилению информационного пространства в условиях построения Нового Казахстана», - сказал Асхат Оралов.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, известный журналист, акын, депутат Мажилиса от партии Amanat Жанарбек Ашимжанов, в этом году на суд жюри было направлено более 260 заявок.

«Нас радует, что более 70 % поступивших работ пришли от региональных СМИ, в том числе от районных изданий. Также большую активность проявили молодые журналисты. То есть мы видим большой интерес как со стороны мэтров отечественной журналистики и блогосферы, так и начинающих специалистов. Несомненно, данный конкурс содействует их творческому росту, что и является его целью», - подчеркнул Жанарбек Ашимжанов.

Так, по решению конкурсной комиссии победителями медиа-премии Amanat - 2022 стали в номинации «Лучший материал о строительстве «Нового Казахстана» - корреспондент телеканала «КТК» Аскарбек Казангап;

в номинации «Лучший материал о социальной проблематике» - старший корреспондент общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» Анжела Ли;

в номинации «Лучший материал о регионе» - корреспондент телеканала «Хабар24» по Акмолинской области Дамир Шайдаров;

в номинации «Лучший материал о молодежи» - корреспондент информационного агентства «Dalanews.kz» по Абайской области Куаныш Смагулов;

в номинации «Лучший материал о духовно-культурном развитии» - корреспондент телеканала «Хабар» Индира Жылкайдарова

в номинации «Лучший материал о 30-летии государственных символов» - корреспондент Жанакорганской районной газеты «Жаңақорған тынысы» Алибек Жарыкбаев;

в номинации «Лучший материал о трансформации партии Amanat - режиссер Телерадиокомплекса Президента РК Вадим Ширяев.

Обладателями специальных премий стали премии «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова – корреспондент республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» по Туркестанской области Елшибай Галымжан;

премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова – руководитель дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Qazaqstan» Жалгас Алтаев;

премия за активную гражданскую позицию присуждена блогеру, автору мотивационных книг, телеведущему Даулету Мукаеву.

Одна из победительниц конкурса Индира Жылкайдарова отметила, что для нее большая честь быть удостоенной данной премии, особенно, учитывая то, что партия находится в процессе трансформации.

«Amanat - это партия, действительно завоевавшая доверие народа. Сегодня отмечен мой видеоматериал к 91-летию Мукагали Макатаева. Мы, журналистская общественность, равно как и партия, работаем во благо общества», - сказала Индира Жылкайдарова.

Своим мнением поделился и корреспондент газеты «Жаңақорған тынысы» Алибек Жарыкбаев.

«Я не ожидал, что получу награду. Для журналиста районной газеты стать лауреатом крупного республиканского конкурса - дорогого стоит. Эта победа зарядит творческим настроем и подарит вдохновение мне и всем моим коллегам в издании», - сказал он.