Определены победители конкурса «Лучший научный сотрудник» 2022 года

6 Января 2023, 18:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги премии «Лучший научный работник» 2022 года. Победителями стали 50 ученых научно-исследовательских институтов и вузов. Каждый из них получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства науки и высшего образования РК.

Очередной мерой поддержки ученых со стороны Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан стало учреждение ежегодной премии «Лучший научный работник». Она направлена на поддержку и поощрение ученых, научных работников, внесших значительный вклад в развитие науки и техники.

Министерством второй год подряд учреждаются премии для лучших ученых страны. Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана специально для данного конкурса и автоматически насчитывала баллы по девяти критериям. Это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса. Критерии оценки научных достижений были разработаны вместе с научным и экспертным сообществом. Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались республиканской комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. В составе комиссии и экспертных групп работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых ученых.

Всего для участия в конкурсе поступило 468 заявок по 7 направлениям: «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные и гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки», «Военные науки и национальная безопасность».

Эксперты подтверждали или не подтверждали соответствие представленных материалов и документов выбранным критериям.

Также в соответствии с внесенными изменениями в Правила присуждения ежегодной Премии, утвержденные приказом от 2 ноября 2021 года № 544 (изменения от 2.11.2022 № 130), уполномоченным органом в области науки была создана апелляционная комиссия для пересмотра результатов конкурса.

Всего на рассмотрение апелляционной комиссии поступило 126 обращений. Все обращения были рассмотрены членами апелляционной комиссии коллегиально согласно качественным и количественным показателям оценки научных достижений претендента на присуждение ежегодной Премии, утвержденной республиканской конкурсной комиссией.

Результаты рассмотрения обращений были оформлены в виде ранжированного списка и направлены на итоговое заседание республиканской конкурсной комиссии.

В итоге республиканской комиссией было принято решение присудить премию «Лучший научный работник» 2022 года 50 учёным, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки.

Список обладателей ежегодной премии «Лучший научный работник» 2022 года