Определены победители конкурса «KazRoboProject-2021» и хакатона «Smart Zholy»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершена работа онлайн Форума открытых инноваций «OPEN MIND» на тему: «Цифровая трансформация и новое качество жизни», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

Тематика сессий Форума посвящена вопросам ускоренной цифровой трансформации, которая происходит во всем мире из-за пандемии коронавируса.

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие представители Правительства Казахстана, корпоративного сектора, экспертного сообщества, зарубежные разработчики цифровых сервисов, руководители IT-компаний и др.

В рамках Форума проведены сессии по обсуждению таких тем, как: «Открытые инновации и вызовы новой цифровой реальности», «Цифровизация и право: новые вызовы», «Как казахстанским стартапам выходить на зарубежные рынки», «IТ-аутсорсинг из Казахстана», «Как казахстанские университеты могут стать площадкой для появления новых технологических проектов» и др.

Важной частью Форума стала церемония объявления победителей конкурса робототехники «KazRoboProject-2021», хакатона «Smart Zholy» Фонда Нурсултана Назарбаева.

Каждый год первенство робототехники (проводимое среди молодежи от 10 лет до 21 года) выявляет десятки юных изобретателей со всех регионов страны. Программа «Smart Zholy» направлена на поддержку перспективных IT-стартапов, вывод лучших из них на международный уровень. Победители программы в течение нескольких лет представляли свои проекты на крупнейшей стартап-площадке Юго-Восточной Азии в Сингапуре.

Победителями «KazRoboProject-2021» в номинации «Концепт» признаны:

- в возрасте от 10 до 15 лет – команда «Jylyoi tehnik» с проектом «Trashbot».Это устройство для сбора мусора на воде. Она плавает и собирает в контейнер пластик, иной плавающий мусор. Данная модель имеет элементы автоматизации процессов, датчики и устройства передачи информации;

- в возрасте от 16 до 21 года – команда «Team Atom» с проектом «Eco-Robot».Это робот, который убирает мусор на улицах города в автономном режиме и режиме управления с помощью камеры и доступа к интернету.

Победителями в номинации «Прототип» стали:

- в возрасте от 10 до 15 лет – команда «Smart-TOP « с проектом «Умный терминал». Они изобрели терминал, который может стоять на входе в учреждение, измерять температуру тела, опрыскивать антисептиком и выдавать маску посетителям;

- в возрасте от 16 до 21 года – команда «КВАНТОРИУМ». Команда изобрела станцию для автоматической зарядки аккумуляторов типа 18650. Студенты-старшекурсники Павлодарского колледжа сделали полностью автоматизированный комплекс для бесперебойной зарядки аккумуляторных батарей в большом количестве. Батарейки подаются на устройство из контейнера, проверяется годность батарейки к заряду, полярность.

Перед участниками хакатона «Smart Zholy» стояла задача создать новые цифровые решения для повышения эффективности внутренних процессов в Управлении Делами Президента РК. В частности, это могли быть мобильные приложения, софтверные решения с применением современного стека технологий.

На хакатон подали заявки более 35 участников, из которых было выбрано 5 команд для финального этапа. Победителем «Smart Zholy» стала команда Automatico. Команда создала эффективное решение для автоматизации и уберизации процессов для транспортной сферы.