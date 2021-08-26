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Определены победители конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ»

26 Августа 2021 13:43
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Определены победители конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялась церемония награждения победителей конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ», организованного Министерством иностранных дел РК и Клубом главных редакторов Казахстана в честь 30-летия Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили организаторы, конкурс проводится уже в шестой раз, в этом году в нем приняли участие 60 корреспондентов из 36 стран.

«Добро пожаловать в Казахстан! Мы благодарны вам за то, что вы проявляете интерес к нашей стране, пишете о ней материалы. Материалы, поступившие на конкурс, написаны в разных направлениях. В том числе, охвачены темы экономики Казахстана, политики, международных отношений, истории, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, ядерного разоружения, источников энергии. Кроме того, на конкурс поступили работы, посвященные наследию Абу Насыра аль-Фараби и Абая Кунанбаева. Материалы публиковались в газетах и на сайтах, транслировались по телевидению. Конечно, в связи с пандемией были некоторые ограничения. И все же, несмотря на то, что конкурс прошел онлайн, заинтересованность участников не уменьшилась. Сегодня международный конкурс завершился, мы встречаем победителей в нашей столице», – сказал заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

Решением жюри были определены шесть авторов. В их числе: главный редактор еженедельного издания «Литовский курьер» и газеты «Эхо Литвы» Николаюс Жуковас (Литва); главный редактор издания «Financne Noviny» Владимир Бачишин (Словакия); региональный эксперт Пакистанского центра глобальных и стратегических исследований Мехмуд Уль Хассан Хан (Пакистан); экс-министр по вопросам миграции и мультикультурализма Канады Тони Рупрехт (Канада); коммерческий продюсер компании «BCI Media» Инга Черней (Канада) и корреспондент телеканала MNB Цолмон Бат-Эрдэнэ (Монголия).

«Радует то, что достижения нашей страны освещаются зарубежными СМИ. Работа журналистов всегда привлекает внимание общества. Я знаю, в каких условиях работают мои коллеги, я и сама журналист. Вы знаете эпидситуацию в мире, но, несмотря на это, журналисты всегда на переднем крае. Представители зарубежных СМИ приняли активное участие в конкурсе. За прошедшие шесть лет сотни журналистов из разных стран писали о Казахстане. Организованный нами конкурс не ограничивается только материалами о Казахстане, он повышает авторитет казахской журналистики, способствует профессиональному развитию наших коллег», – сказала президент Клуба главных редакторов Казахстана Бибигуль Жексенбай.


Кроме призов, победители конкурса получили возможность побывать в Нур-Султане, Алматы, Туркестане и зоне отдыха Бурабай.


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#МИД РК   #СМИ  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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