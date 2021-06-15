Определены победители ХІ летней Универсиады Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась ХІ летняя Универсиада Республики Казахстан, посвященная 30-летию Независимости, и определены победители. В соревнованиях Универсиады по 30 видам спорта, которые проходили в городах Туркестан, Алматы, Нур-Султан, Костанай, Жамбыл, Усть-Каменогорск, где приняли участие студенты из 60 вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК.

На церемонии награждения победителей Универсиады, которая длилась полтора месяца, приняли участие заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Тастанбек Есентаев, председатель полномочного совета Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясауи Мухиттин Шимшек, ректор Университета Жанар Темирбекова, представители и спортсмены вузов.

Главный организатор Универсиады - генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Тастанбек Кутжанович пожелал удачи спортсменам, защищающим честь страны на предстоящей Всемирной Универсиаде.

Универсиада - это продолжение проекта Национальной школьной лиги, Гимназиады, целью которой является сохранение преемственности поколений. Этот проект стал ярким примером массового спорта среди молодежи.

Учитывая важность образования, культуры и спорта во всестороннем развитии молодежи, не остались без внимания их тренеры и преподаватели. Они были награждены благодарственными письмами министра образования и науки РК А. К. Аймагамбетова и Национального научно-практического центра физической культуры.

В тройку лидеров в общекомандном зачете вошли Казахский национальный университет им.Аль-Фараби, Международный казахско-турецкий университет им.Х. А. Ясауи, Казахский национальный педагогический университет им. Абая. Среди 60 вузов 4-е место досталось Таразскому региональному университету имени М. Х Дулати, 5 место - Кызылординскому университету имени Коркыт ата, 6 место - Восточно-Казахстанскому техническому университету имени Д. Серикбаева.

Победители будут представлять страну на 31-ой Всемирной летней Универсиаде 2022 году в Китае, в городе Чэнду.



