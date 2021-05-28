Определены победители фотоконкурса «Дикая природа Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлены имена победителей первого республиканского фотоконкурса «Дикая природа Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотоконкурс, приуроченный к 30-летию Независимости Казахстана, проводился Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с редакцией журнала «National Geographic Qazaqstan» в период с 1 февраля по 15 апреля текущего года.

Главная цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранение природного разнообразия и популяризация идеи бережного отношения к окружающей среде. По словам организаторов, реализация этих задач возможна через произведения искусства и творческие начинания.

«На конкурсном сайте было зарегистрировано 782 участника, и представлены в общей сложности 1 515 работ. Перед членами жюри была поставлена непростая задача, так как на конкурс представлено очень много прекрасных, художественно и технически сложных работ. В целом, как часть работы по экологическому просвещению, повышению экологического сознания данный конкурс мы организуем впервые при поддержке министерства к празднованию 30-летия Независимости. Мы решили показать проблемы экологии, животного мира в регионах с помощью таких фотографий», - говорит главный редактор журнала «National Geographic Qazaqstan» Еркин Жакыпов.

После трех этапов оценки членами жюри были определены победители в номинациях:

1. Макромир – Александр Власюк с работой «Melolontha»;

2. Мамы и детеныши – Фархат Кабдыкаиров с работой «Кормление птенца удода»;

3. Пейзажи Казахстана – Ернұр Манапхан с работой «Хан Тәңірі»;

4. Животные Казахстана – Павел Михеев с работой «Соперник».

Также обладателем отдельной номинации «Аюсай» от «Туранга Групп» стал фотокорреспондент республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» Ерлан Омар. Номинация, названная в честь знаменитого ущелья в Иле-Алатауском парке, присуждается участникам, искусно представившим природу национальных парков.

Напомним, фотоконкурс был объявлен для любителей и профессиональных фотографов в пяти номинациях, с призовым фондом 300 тысяч тенге для победителя в каждой номинации.

Работы победителей опубликованы на сайте www.photocontest.kz в разделе «Победители».