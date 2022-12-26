Определены победители аукциона частот 5G

26 Декабря 2022, 15:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К концу года будут запущены сети 5G в Астане, Алматы и Шымкенте. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В перспективе основные пользователи сети 5G будут определяться из числа заинтересованных лиц. Это и абоненты крупного бизнеса, которым необходимы высокие скорости. Это и активные пользователи социальных сетей, которые смотрят очень много видео и которым требуется хорошая, качественная связь. Международные исследования показывают прямую связь между темпами внедрения мобильных технологий и экономической активностью населения и бизнеса. При внедрении технологии 4G и сейчас, при ее развитии, мы видим то, какую пользу она приносит для населения, для бизнеса. В том числе активно развиваются банковские, видеосервисы и так далее. Согласно Национальному плану «Технологический рывок за счет цифровизации науки и инноваций» к концу 2022 года планируется запуск сетей 5G в трех республиканских городах – Алматы, Астана и Шымкент. В период до 2025 года планируется развертывание сетей практически во всех областных центрах страны», – сказал А.Оразбек.

Вице-министр отметил, что национальный ресурс радиочастот является ограниченным. Поэтому для рационального их использования, на основании протокола Комиссии по цифровизации при Президенте РК, было дано поручение организовать аукцион по распределению радиочастот 5G. На основании этого поручения были внесены изменения в правила присвоения полос радиочастот, эксплуатации электронных средств и высокочастотных устройств. Согласно правилам, начальная цена лота на торгах устанавливается в размере не менее пятикратной ставки платы за использование радиочастотного спектра – 1,761 млрд тенге.

К участникам аукциона были установлены требования: чтобы компания не находилась на стадии ликвидации или банкротства; чтобы имела разветвленную магистральную сеть; обладала опытом деятельности в области связи не менее пяти лет и внесла оплату гарантийного взноса для участия в торгах.

По словам А. Оразбека, конкурсная документация была утверждена министерством 15 ноября этого года. Протокол допуска был подписан 21-22 ноября. Согласно протоколу, к аукциону были допущены четыре компании: ТОО «Картел» с брендом «Билайн»; консорциукм ТОО «Мобайл Телеком Сервис» с брендом «Алтел», «Теле2» и ТОО «Кселл» с брендами «Кселл», «Актив»; консорциум в лице ТОО «Международные телекоммуникационные системы Казахстана и консорциум, где первым выступало АО «Казахтелеком».

По итогам торгов аукциона, проведенных 22-23 декабря, по лоту №1 победителем стал консорциум в лице ТОО «Мобайл телеком сервис» и АО «Кселл» с суммой 62,6 млрд тенге. По лоту №2 победителем стал консорциум в лице ТОО «Мобайл телеком сервис» и АО «Кселл» с суммой 93,4 млрд тенге.

После проведения оплаты победителями будет выдаваться разрешение на использование радиочастотного спектра. Планируемая сумма инвестиций в инфраструктуру для внедрения сотовой связи пятого поколения по каждому лоту составляет, примерно, 82 млрд тенге. За пять лет должны быть обеспечены города республиканского значения на 75%, областные центры - на 60% покрытия.

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