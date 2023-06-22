Определены первые победители конкурсов международного сбора молодежи «Айбын»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В учебном центре «Спасск» Карагандинской области, где проходит IX Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», прошли первые состязания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В конкурсе изобретателей Smart Sarbaz-2023 юные программисты представили на суд жюри свои IT-разработки и технические решения военной направленности.

Воспитанник военно-патриотического клуба десантно-штурмовых войск «Жас десантшылар» Талдыкоргана Адилет Адилхан презентовал робота-спасателя, который может эвакуировать человека в безопасное место.

«Через камеру, установленную на роботе, можно найти пострадавшего и с помощью выдвижной подставки вывезти его с места ЧС или поля боя», – рассказал о своей разработке юный изобретатель.

Команда «Жас десантшылар», которую представлял Адилет, заняла в конкурсе Smart Sarbaz-2023 среди военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований первое место.

Среди региональных участников победила команда «Абай қырандары» из области Абай. В состязании среди команд учебных заведений Министерства обороны лучшими стали воспитанники республиканской школы «Жас улан» из Шымкента.

В интеллектуальной игре «Айбын дарыны» организаторы проверили ребят на эрудицию и находчивость. Для участников была подготовлена викторина, состоявшая из аудио- и видео- вопросов, тестов, ребусов и логических задач.

На 22 вопроса из 30-ти ответили эрудиты команды «Жетісу тарландары» из области Жетысу, которые заняли первое место среди регионов.

Хорошо проявили себя и представители столичной команды Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова. Ответив на 20 вопросов, они стали победителями интеллектуальной игры среди учебных заведений.

По 19 баллов получили три военно-спортивных клуба Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Всем им присуждено первое место. Это команды «Патриот» Регионального командования «Юг», «Сагадат» – управления начальника вооружения Вооруженных сил и «Жас ұлан» – Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Вне зачета в конкурсе «Айбын дарыны» приняла участие команда из Азербайджана, набравшая 16 баллов.

«Мы без затруднения ответили на вопросы по логике, всемирной истории, оказанию первой медицинской помощи и показали хороший результат. Теперь планируем в следующем году соревноваться на равных», – прокомментировал участник азербайджанской команды Ельтун Мирзаев.

Состязания продолжаются, всего в программе военно-патриотического сбора 11 конкурсов. Впереди – военно-полевая тактическая игра «Күшіміз бірлікте», военно-спортивные и военно-прикладные состязания, а также военизированная эстафета.