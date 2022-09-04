Определены очередные победители Tartyl Fest в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Семей - 19-ый по счету город, где прошел Tartyl Fest. Сегодняшний фестиваль состоялся в спортивном комплексе «Абай Арена».

Наибольшее количество подтягиваний во время турнира составило 40.

Рекорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике принадлежит жителю Тараза Евгению Нам. Участник подтянулся 50 раз в городе Караганде. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

Победителями в Семее сегодня стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Тұрсынов Ералы - 15 лет, 53 кг - 25 (25) раз

2 место - Панков Николай - 17 лет, 54 кг - 25 (не явка) раз

3 место - Жумабеков Диас - 13 лет, 36 кг - 23 раза

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Айгозин Жақсылық - 17 лет, 63 кг - 29 раз

2 место - Смагулов Асанали - 16 лет, 63 кг - 27 раз

3 место - Исмагулов Искандер - 16 лет, 67 кг - 26 раз

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Мукушев Ильяс - 16 лет, 76 кг - 29 раз

2 место - Жұмабеков Асқар - 16 лет, 74 кг - 23 (24) раза

3 место - Бауединов Ералы - 16 лет, 70 кг - 23 (23) раза

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Ораз Мағжан - 19 лет, 57 кг - 40 раз

2 место - Кутуев Меир - 29 лет, 63 кг - 38 раз

3 место - Дəулетханов Мұрат - 25 лет, 63 кг - 37 раз

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Кутуев Ақпейіл - 27 лет, 66 кг - 36 раз

2 место - Аслан Дархан - 27 лет, 66 кг - 35 раз

3 место - Кунаков Рустам - 27 лет, 66 кг - 31 раз

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Аманбеков Əділет - 23 года, 82 кг - 33 раза

2 место - Подебида Дмитрий - 27 лет, 81 кг - 32 раза

3 место - Байназар Азат - 23 года, 83 кг - 27 раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Демеубаев Нурлан - 32 года, 67 кг - 33 раза

2 место - Баймагамбетов К. - 39 лет, 66 кг - 32 раза

3 место - Толегенов Рауан - 40 лет, 79 кг - 28 раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Зайсанбаев Жасулан - 34 года, 82 кг - 36 раз

2 место - Ескалиев Мадибек - 35 лет, 81 кг - 27 раз

3 место - Зубенко Николай - 31 года, 84 кг - 23 раза

От 30 лет (от 90 кг):

1 место - Коксаев Тимур - 31 год, 90 кг - 29 раз

2 место - Ибраимов Марат - 34 года, 91 кг - 25 раз

3 место - Самойленко Илья - 32 года, 97 кг - 23 раза

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане, который пройдет 6 сентября. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения street workout в Казахстане.

Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.



