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Определены обязательства Казахстана по ОПЕК+ на июнь 2022 года
5 Мая 2022 19:12

Определены обязательства Казахстана по ОПЕК+ на июнь 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялись 40-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета и 28-я министерская встреча ОПЕК+. Казахстан на заседании в формате видеосвязи представлял министр энергетики Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ».

Спикеры обсуждали выполнение в марте странами обязательств по Соглашению.

«По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тыс. баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений», – сообщили в Министерстве энергетики РК.

Тем самым имплементирован рост на 1,63 млн б/с референтной базы, от которой отсчитывается снижение уровня добычи. С сентября 2021 года квота повышалась на 400 тыс. б/с. Ее рост до 432 тыс. б/с вызовет практически незаметное увеличение разрешенных норм для каждой страны.

«Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1, 655 млн б/с. Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года», – уточнили в Минэнерго.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что в связи с восстановительными работами на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс б/с. Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+, заявлял Болат Акчулаков. По его словам, с учетом проведения капитального ремонта на объектах NCOC в июне-июле Казахстан к концу июня полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.


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