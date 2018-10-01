Определены новые перспективы казахстанско-македонского взаимодействия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялись политические консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Республики Казахстан и Республики Македония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко и его македонский коллега Андрей Жерновский обсудили актуальные вопросы углубления всестороннего сотрудничества и партнерства в политической плоскости с акцентом на экономическую дипломатию и взаимодействие на международной арене.



В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, взаимодействию на площадке МАГАТЭ, Астанинского процесса по сирийскому урегулированию, перспективам взаимодействия между Центральной Азией и Балканским регионом.

Стороны высоко оценили открытие почетного консульства Македонии в Алматы.

«Наши государства не имеют каких-либо разногласий политического или иного характера - это создает благоприятные предпосылки для активизации и расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - отметил Р. Василенко.



