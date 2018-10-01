Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 4 °С
Алматы: 14 °С
USD 370.03 EUR 428.49
RUB 5.61 CNY 53.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определены новые перспективы казахстанско-македонского взаимодействия

13 Октября 2018 15:54 75
Поделиться:
Определены новые перспективы казахстанско-македонского взаимодействия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялись политические консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Республики Казахстан и Республики Македония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

Международный технопарк «Astana Hub» будет презентован дипломатам
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Республики Корея Найдены родственники похороненного в Словении солдата-казахстанца

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко и его македонский коллега Андрей Жерновский обсудили актуальные вопросы углубления всестороннего сотрудничества и партнерства в политической плоскости с акцентом на экономическую дипломатию и взаимодействие на международной арене.
Определены новые перспективы казахстанско-македонского взаимодействия

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, взаимодействию на площадке МАГАТЭ, Астанинского процесса по сирийскому урегулированию, перспективам взаимодействия между Центральной Азией и Балканским регионом.

Стороны высоко оценили открытие почетного консульства Македонии в Алматы.

«Наши государства не имеют каких-либо разногласий политического или иного характера - это создает благоприятные предпосылки для активизации и расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - отметил Р. Василенко.


Определены новые перспективы казахстанско-македонского взаимодействия

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив