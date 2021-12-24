Определены лучшие военные специалисты 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане наградили военнослужащих Вооруженных сил, показавших по итогам года отличные результаты в профессиональной деятельности. Торжественное мероприятие состоялось в Национальном военно-патриотическом центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Ежегодный конкурс, направленный на выявление лучших военнослужащих, приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Он проводился в несколько этапов. Отбор специалистов по 24 номинациям проходил в воинских частях и учреждениях, региональных командованиях и видах Вооруженных сил.

При определении победителей учитывались результаты ежемесячных контрольных занятий по боевой подготовке, контрольной и итоговой проверок, активное участие военнослужащего в мероприятиях боевой и государственно-правовой подготовки, служебная характеристика, воинская дисциплина, морально-деловые качества, а также уровень психологической устойчивости.

Лучшим танкистом в 2021 году признан гвардии сержант Абзал Жаксылык, артиллеристом – сержант Максут Жасузак. Победителем среди механиков-водителей стал старший сержант Нурхат Жанабилов, среди стрелков – старший сержант Толкын Бакижанова, разведчиков – старший сержант Адильбек Нурболат, летчиков – старший лейтенант Али Адильбеков.

Отличные результаты по итогам конкурса показали специалист войск противовоздушной обороны майор Ерик Рахимжанов, командир зенитно-артиллерийского корабля «Мангыстау» капитан 3-го ранга Медет Султанов. Номинация «Шебер» присуждена сержанту Дидару Тусебаеву. Среди медицинских сотрудников победителем стала сержант Света Максутова, среди офицеров воспитательных структур – подполковник Улан Бисенов, связистов – старший сержант Нурбол Сансызбаев. Миротворцем года определен сержант 3-го класса Арман Казбеков.

В отдельных номинациях отмечены лучшие сапер, специалист радиационной, химической и биологической защиты, сержант, сотрудник военной полиции, оперативный дежурный, юрист, финансист, сотрудник кадровой службы, преподаватель и другие военные специалисты.

«Победа в этом конкурсе имеет для меня огромное значение. Нашей армии нужны сильные воины, постоянно совершенствующие профессиональный уровень и боевую подготовку. Я с детства занималась спортом, побеждала в городских, областных, республиканских соревнованиях. В Вооруженных силах у меня есть возможность тренироваться и покорять новые спортивные вершины», – делится впечатлениями победильница в номинации «Спортшы жауынгері» лейтенант Жанаргуль Акбаланова.

Конкурс «Әскер тарланы» проводится с 2019 года для определения и поощрения образцовых военных специалистов. Он способствует повышению мотивации и развитию профессиональных навыков, необходимых на воинской службе.

Кроме того, состоялось награждение по итогам конкурса творческих коллективов «Сарбаз Сахнасы». Победителем в номинации «Вокал» признан представитель Десантно-штурмовых войск Максат Саматов, в номинации «Инструментальный ансамбль» – коллектив Военно-морских сил под руководством старшего лейтенанта Нурлана Кучкарова, среди танцевальных коллективов – ансамбль регионального командования «Юг».

Самый оригинальный номер на конкурсе представила Жулдыз Санияз из Национального университета обороны. Приз за лучшее исполнение патриотической песни завоевал младший сержант Ерлан Ашимов из регионального командования «Юг». Гран-при фестиваля «Сарбаз Сахнасы» вручили творческому коллективу регионального командования «Восток».



