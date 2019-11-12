Определены лучшие IT-проекты по развитию туризма в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершился инновационный конкурс туристических решений Hackathon: Travel Tech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В первый день конкурса участники должны были разработать IT-продукт, который будет решать следующие задачи, предложенные организаторами и партнерами:

во-первых, разработка мобильного приложения для обеспечения комфортного нахождения посетителей в городе и получения услуг;

во-вторых, разработка мобильного приложения и для сопровождения ивентов;

в-третьих, внесение изменений в работу виртуального туроператора, т. е. сделать сложные туры туриста онлайн в формате 24/7 365;

в-четвертых, создание онлайн площадки для обучения бизнеса в сфере туризма; в-пятых, создание платформы для сбора информации о продажах авиабилетов агентами.

Для участия в нынешнем конкурсе на официальном сайте зарегистрировались 157 человек. В финал вышли 12 команд, призерами стали только три.

Решением жюри победителем хакатона стала команда «Tiami/o» с проектом «TourAR». В награду ребята получили 250 000 тенге и билеты на комикон. Их проект позволяет совершить AR путешествие в нужное место, наблюдая пейзаж и предметы вокруг себя в реальном размере, не выходя из дома.



Второе место заняла команда «SuInnovations», разработавшая сервис по автоматизации данных о проводимых мероприятиях в регионе. Приз составил 150 000 тенге.

Третье место досталось команде «Loogle», ее проект «Виртуальный туроператор» выиграл 100 000 тенге. Это приложение составляет сложные маршруты, которым туристы могут следовать во время пребывания в путешествии.

Также обладателем дополнительного приза в размере 100 000 тенге стала команда «Creador Deluxe» c проектом «Tourismo». Разработка позволяет пользователю самому, либо при помощи системы MachineLearning составлять оптимальный и выгодный тур.

Конкурс организован акиматом г. Нур-Султан, АО «Астана Innovations», при поддержке АО НК «Kazakh Tourism», ТОО «Астана Конвеншн Бюро», Astana IT University и Here Technologies.

С начала 2017 года АО «Астана Innovations» провело 15 стартап-конкурсов (8 стартап уикендов и 6 хакатонов). Мероприятия охватили более 5000 человек из разных регионов Республики.