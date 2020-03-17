Определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузового транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба, в связи с введением с 08.00 часов 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан, доводит до сведения граждан РК, иностранных граждан, а также участников внешнеэкономической деятельности информацию по ограничению на въезд - выезд через Государственную границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В период действия чрезвычайного положения введено ограничение на въезд - выезд через Государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:





граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;





граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения. Разрешение выезда гражданам на лечение за рубеж при наличии следующих документов:





- заключение врачебно-консультационной комиссии согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом МЗ РК от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;





- письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом.





иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;





персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;





членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;





обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;





Трансграничные сооружения - пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой Стороны.





иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00. 16 марта 2020 года);





граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств;





иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;





иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);





членов официальных делегаций Республики Казахстан.





С 08.00 часов 16 марта 2020 года приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.





Кроме того, Пограничная служба КНБ напоминает, что ранее в соответствии с решениями межведомственной комиссии временно приостановлены:





72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан КНР, а также оформление электронных виз;





транспортные сообщения с КНР (авиа, ж/д, авто) и Ираном;





обслуживание морских судов в портах Ақтау, Құрық;





с 00.00 часов 8 марта 2020 года пересечение границы по ID-картам и свидетельствам о рождении для граждан Кыргызстана (только по паспортам);





с 00.00 часов 16 марта 2020 года аналогичные меры приняты для граждан РФ и соответственно граждан РК (по отмене пересечения границы по удостоверениям личности, внутренним паспортам и свидетельствам о рождении).





Кроме того, с 6 марта 2020 года ограничен въезд в РК граждан КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и иностранцев, посещавших эти страны за последние 30 суток (категория 1 А, 1 Б).





Информация для участников внешнеэкономической деятельности.





Разрешается пропуск через Государственную границу водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, при соблюдении следующих условий:





1. Перевозка грузов в международных сообщениях автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.





2. Водители, независимо от гражданства, для пересечения Государственной границы должны использовать заграничные паспорта.





3. При прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 30 суток в странах категории 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи.





Пограничной службой совместно с уполномоченными государственными органами определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств:





на границе с Кыргызской Республикой:





пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская обл.);





пункт пропуска «Айша-биби» (Жамбылская обл.).





на границе с Республикой Узбекистан:





пункт пропуска «Б.Конысбаева» (Туркестанская обл.);





пункт пропуска «Казыгурт» (Туркестанская обл.);





пункт пропуска «Тажен» (Мангыстауская обл.).





на границе с Туркменистаном:





пункт пропуска «Темир баба» (Мангыстауская обл.).





на границе с Китайской Народной Республикой:





пункт пропуска «Нуржолы» (Алматинская обл);





пункт пропуска «Достык» (Алматинская обл.);





пункт пропуска «Бахты» (Восточно-казахстанская обл.);





пункт пропуска «Майкапчагай» (Восточно-казахстанская обл.).





на границе с Российской Федерацией:





пункт пропуска «Кайрак» (Костанайская обл.);





пункт пропуска «Жана Жол» (Северо-казахстанская обл.);





пункт пропуска «Каракога» (Северо-казахстанская обл.);





пункт пропуска «Шарбакты» (Павлодарская обл.);





пункт пропуска «Урлитобе» (Павлодарская обл.);





пункт пропуска «Косак» (Павлодарская обл.);





пункт пропуска «Ауыл» (Восточно-Казахстанская обл.);





пункт пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская обл.);





пункт пропуска «Жайсан» (Актюбинская обл.);





пункт пропуска «Алимбет» (Актюбинская обл.);





пункт пропуска «Сырым» (Западно-казахстанская обл.);





пункт пропуска «Таскала» (Западно-казахстанская обл.);





пункт пропуска «Жанибек» (Западно-Казахстанская обл.);





пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская обл.).











