Определены кандидаты Nur Otan в Мажилис от Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде стали известны кандидаты на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК от партии «Nur Otan». В партийный список, рекомендованный от региона на XX съезд партии по итогам дебатов и голосования, вошли шесть человек. Также сформирован партийный список «Nur Otan» на выборы в областной маслихат, передат корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатов утвердили делегаты внеочередной XXXIV конференции Карагандинского областного филиала партии «Nur Otan».

«Мы успешно провели первый этап праймериз. Всего зарегистрировалось по области 857 кандидатов, участвовало 730, из них 61% - это самовыдвиженцы и 39% - от первичных партийных организаций. Среди кандидатов женщин - 32%, молодёжи до 35 лет - 26%. Всего провели более 1 350 мероприятий, 116 дебатов с охватом свыше 54 тысяч человек. В онлайн-голосовании на праймериз приняли участие 50 тысяч партийцев», - сказал председатель областного филиала партии, аким области Женис Касымбек.

В ходе конференции прошли дебаты среди кандидатов в партийный список в Мажилис. В первом раунде участники презентовали свои предвыборные программы. Во втором дискуссионном раунде задавали друг другу вопросы.

После дебатов состоялось голосование посредством информационной системы «Праймериз». В итоге из 12 претендентов выбрано 6 кандидатов.

Наибольшее число голосов набрали: действующий депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова, аким Улытауского района Берик Абдыгалиулы, учёный-филолог, поэт-импровизатор Аманжол Альтаев, первый заместитель председателя Карагандинского городского филиала партии «Nur Otan» Юлия Бадина, генеральный директор ТОО «Nova Цинк» Суюндык Асан, исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

Решением конференции утверждён партийный список на выборы в Карагандинский областной маслихат. В него вошли 57 человек из числа участников праймериз с наивысшим рейтингом. Состав значительно обновился, средний возраст кандидатов омолодился.

Партийцы утвердили региональную предвыборную программу. В её основу вошли Пять институциональных реформ Елбасы, Послание Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» и Программа развития Карагандинской области. Программа находилась в открытом доступе, каждый житель мог с ней ознакомиться и дать свои предложения.

«По итогам обсуждения поступило 1 553 наказа, которые учтены в программе. Определён топ-6 проблем по семи приоритетам и обозначены пути их решения», - сообщил Женис Касымбек.

На конференции также избраны делегаты на внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».

Конференция прошла с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Делегаты находились в разных залах, между которыми была организована онлайн-связь.