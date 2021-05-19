Определены даты матчей сборной Казахстана в Кубке Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано расписание финальной части Davis Cup, которая стартует 25 ноября и пройдёт в трёх городах — Мадриде, Турине и Инсбруке. Об этом сообщает пресс-служба ФТК, передает МИА «Казинформ».

Сборная Казахстана, играющая в Мадриде в группе В, 27 ноября в субботу сразится со Швецией, а днём позже — с Канадой. Обе матчевые встречи начнутся в 15:00 по времени Нур-Султана.

Матчи 1/4 финала соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал — 5 декабря.

Ранее сообщалось, что формат «Кубка Дэвиса» изменён . Теперь финальный розыгрыш пройдет в трех странах.