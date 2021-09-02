Определены четкие инструменты для реализации экономической политики – эксперт о Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комментируя Послание Президента народу Казахстана на экспертном заседании Клуба экспертов, декан факультета экономики и сервиса Казахского университета технологии и бизнеса Алмагуль Нургалиева отметила, что в ногу со временем были озвучены основные направления развития нашего общества на ближайшую перспективу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера мы были свидетелями одного из знаменательных событий, когда услышали основные стратегические перспективы ближайшего периода. В ногу со временем были озвучены основные направления развития нашего общества на ближайшую перспективу. Что касается экономических вопросов, мы как работники сферы образования, готовим кадры для отраслей народного хозяйства, в частности экономической сферы, уделяем вниманием тем проблемам, которые возникают в обществе, так как мы сами являемся участниками данного общества», - считает эксперт.

Самое главное, по мнению спикера, создать нужные правила игры, где данное взаимоотношение могло привести к тому, чтобы экономика развивалась постепенно, были соблюдены все макроэкономические пропорции.

«Относительно стабильности цен, экономика не стоит на месте, двигается. Здесь как раз таки были определены четкие перспективы дальнейшего развития, четкие инструменты, которые необходимо использовать в рамках реализации экономической политики. Но рынок – такой механизм, на него могут влиять разные факторы и возможно непредсказуемые факторы. Возможно, такие небольшие изменения в соотношении цен, обеспечении людей в их доходах, в силу того, что сейчас огромная доля нашей экономики направлена на то, чтобы поддержать население, создать необходимые условия. Все-таки малый и средний бизнес претерпел большие изменения в своей деятельности из-за определенных ограничений, созданы такие условия, что не все предприниматели смогли с ними встретиться, решить эти проблемы, поэтому со стороны экономистов нужны реальные сценарии развития. Нужно будет рассмотреть научный подход в решении данных проблем, потому что мир еще не сталкивался с такими проблемами», - добавила Алмагуль Нургалиева.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

Фото: kazutb.kz