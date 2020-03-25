Определены 10 основных принципов Общественного фонда «Birgemiz»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, утверждены 10 основных принципов, которыми будут руководствоваться при организации поддержки нуждающихся в условиях борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1. Добровольность пожертвований и взносов. Все пожертвования осуществляются представителями бизнеса исключительно на добровольной основе из личных средств. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной платы, не принимаются.

2. Адресность. Прямая персональная поддержка будет оказана социально уязвимым слоям населения (в силу возраста в большей степени подверженным риску заражения COVID-19, малоимущим казахстанцам, пострадавшим от коронавируса и испытывающим социально-экономические трудности). Категории уточняются. Помощь будет оказываться жителям крупных городов страны, где риск заражения выше.

3. Беспристрастность оказания помощи. Для исключения субъективных суждений и споров при определении списка получателей помощи фонд будет опираться на требования законодательства и официальные данные государственных органов (министерств и акиматов).

4. Безналичная и бесконтактная помощь. Все выплаты, транзакции, расчеты будут осуществляться только в безналичной форме, что обеспечит транспарентность и открытость расходования средств.

5. Ограниченность деятельности фонда по срокам. Деятельность фонда будет ограничена сроками действия чрезвычайного положения в стране в связи с распространением инфекции.

6. Целевое расходование средств фонда. Административные, организационные расходы будут покрыты за счет безвозмездной помощи партии «Nur Otan».

7. Экономичность и эффективность. Товары для наполнения социальных и гигиенических пакетов будут приобретены с условием оптимального соотношения качества и стоимости товара на конкурентной основе.

8. Поддержка казахстанских производителей. Закуп товаров для формирования социальных пакетов будет осуществляться только у казахстанских производителей, за исключением не производящихся в Казахстане товаров.

9. Четкое разграничение средств фонда и госбюджета. Помощь будет оказываться в виде натуральных социальных пакетов (продуктовая корзина), средств защиты (антисептики, маски, перчатки), безналичных выплат. Финансирование потребностей, которые покрываются из государственного бюджета, исключается.

10. Открытая, прозрачная деятельность фонда. Открытость и прозрачность деятельности фонда будет обеспечена через широкое информационное освещение с ежедневным брифингом ответственного лица от правления фонда, создание специального сайта для регулярного размещения отчетов о поступлениях и оказываемой помощи.

В Общественном фонде также отметили, что контроль за соответствием деятельности организации его уставным целям будет осуществлять Попечительский совет, в состав которого вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества и молодежи. Расходование финансовых средств будет контролировать Ревизионная комиссия.

Отметим, 20 марта Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.