Определено назначение найденного на берегу в Японии неизвестного металлического шара
К такому заключению пришли сотрудники полиции после исследования внутренней части неизвестного объекта при помощи рентгеновских технологий. Как оказалось, шар был полым и безопасным.
На местном телевидении транслировали видео, как полицейские в защитном снаряжении исследовали массивный металлический объект, на котором были оранжево-коричневые ржавчины.
Глава инженерского департамента города Хамамацу Нариюки Такахаши сообщил телеканалу FNN Prime, что сфера не была разработана в Японии, имеет два отверстия для тросов и явно является плавучим устройством, использовавшемся в морских целях.
Местные власти проводят работы для транспортировки буя весом более 300 килограммов в город для дальнейшей утилизации, в случае если не объявится его владелец.
Ранее сообщалось, что на побережье Японии выбросило таинственный металлический шар диаметром около полутора метров, что привело к различным теориям, не исключая теории о шпионаже против Японии вражеской стороной.
Кадр из видео