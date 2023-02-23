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    22:06, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Определено назначение найденного на берегу в Японии неизвестного металлического шара

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Таинственный металлический шар, обнаруженный на пляже Энсюхама в японском городе Хамамацу, оказался причальным буем, сообщает Казинформ со ссылкой на The Telegraph.

    К такому заключению пришли сотрудники полиции после исследования внутренней части неизвестного объекта при помощи рентгеновских технологий. Как оказалось, шар был полым и безопасным.

    На местном телевидении транслировали видео, как полицейские в защитном снаряжении исследовали массивный металлический объект, на котором были оранжево-коричневые ржавчины.

    Глава инженерского департамента города Хамамацу Нариюки Такахаши сообщил телеканалу FNN Prime, что сфера не была разработана в Японии, имеет два отверстия для тросов и явно является плавучим устройством, использовавшемся в морских целях.

    Местные власти проводят работы для транспортировки буя весом более 300 килограммов в город для дальнейшей утилизации, в случае если не объявится его владелец.

    Ранее сообщалось, что на побережье Японии выбросило таинственный металлический шар диаметром около полутора метров, что привело к различным теориям, не исключая теории о шпионаже против Японии вражеской стороной.


    Кадр из видео

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