Определено место проведения матча за Суперкубок Казахстана-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о месте проведения матча за Суперкубок Республики Казахстан сезона 2020 года, передает Sports.kz.

Встреча, которая откроет новый футбольный сезон, состоится 29 февраля в Костанае в стенах манежа «Тобыл Арена».

Напомним, трофей оспорят действующий чемпион страны столичная «Астана» и кызылординский «Кайсар», являющийся обладателем Кубка Казахстана сезона-2019.