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Определено место проведения матча за Суперкубок Казахстана-2020
15 Января 2020 16:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о месте проведения матча за Суперкубок Республики Казахстан сезона 2020 года, передает Sports.kz.
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Встреча, которая откроет новый футбольный сезон, состоится 29 февраля в Костанае в стенах манежа «Тобыл Арена».
Напомним, трофей оспорят действующий чемпион страны столичная «Астана» и кызылординский «Кайсар», являющийся обладателем Кубка Казахстана сезона-2019.
Ключевые слова: Спорт,
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