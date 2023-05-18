Определено место проведения матча Казахстан — Северная Ирландия в отборе к Евро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определено место проведения одного из сентябрьских домашних матчей сборной Казахстана по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

10 сентября сборная Казахстана примет на своем поле команду Северной Ирландии. Как сообщает Ирландская футбольная ассоциация, игра состоится на «Астана Арене» в Астане (начало в 19:00 по местному времени).

Отметим, что перед матчем с Северной Ирландией сборной Казахстана предстоит провести три матча в квалификации к Евро-2024. Сначала состоится выездной поединок против Сан-Марино (17 июня), затем — гостевой матч с Северной Ирландией (20 июня). 7 сентября казахстанская сборная дома примет Финляндию.