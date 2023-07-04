Определено количество грантов на подготовку госслужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на подготовку государственных служащих выделяется 120 грантов на программы магистратуры и 12 грантов на программы докторантуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Завершился этап приема документов на обучение в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Академия – высшее учебное заведение страны с особым статусом, осуществляющее подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих. Прием документов на 2023-2024 годы осуществлялся с 3 апреля по 29 июня в онлайн формате на информационной платформе admission.apa.kz. В системе зарегистрировано 1410 человек, 890 претендента допущены к конкурсу, из них 855 примут участие в конкурсе на обучение по образовательному заказу», - сообщили в пресс-службе Академии государственного управления при Президенте РК.
В учебном заведении уточнили, что количество допущенных к конкурсу в разрезе образовательных программ магистратуры:
«Государственная политика» – 295;
«Региональное развитие» – 221;
«Экономика» – 104;
«Управление человеческими ресурсами» – 134;
«Государственное управление» – 63;
«Международные отношения» – 11 претендентов.
Количество допущенных к конкурсу в разрезе образовательных программам докторантуры:
«Экономика» – 3;
«Международные отношения» – 5;
«Государственное управление» – 19 претендентов.
Большая часть сдавших документы на обучение в Академии – государственные служащие, работающие в местных исполнительных органах. Местные исполнительные органы – 452;
Центральные государственные органы – 213;
Территориальные подразделения ЦГО – 175;
Местные представительные органы – 15.
По решению приемной комиссии гранты распределены следующим образом:
по программам магистратуры:
«Государственная политика» – 35;
«Региональное развитие» – 26;
«Экономика» – 15;
«Управление человеческими ресурсами» – 16;
«Государственное управление» – 21;
«Международные отношения» – 7.
по программам докторантуры:
«Экономика» – 1;
«Международные отношения» – 2;
«Государственное управление» – 9.