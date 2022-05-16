14:38
16 Мая 2022 14:12
Определено 490 разрешенных мест для купания в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране насчитывается 187 коммунальных и 287 частных пляжей. 16 зон для купания закрепят за конкретными владельцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В стране определено 490 разрешенных мест для купания и более 50 тыс. водоемов, используемых гражданами для отдыха», - заявил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК.
В целях обеспечения безопасности на водоемах страны в предстоящий купальный сезон, который начнется 1 июня, Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с центральными государственными органами и акиматами организуется комплексная профилактическая работа.По словам спикера, вопросы обеспечения безопасности на воде рассматривались на республиканском уровне на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионах, где были определены конкретные задачи и мероприятия.
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