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Определено 490 разрешенных мест для купания в РК
16 Мая 2022 14:12

Определено 490 разрешенных мест для купания в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране насчитывается 187 коммунальных и 287 частных пляжей. 16 зон для купания закрепят за конкретными владельцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране определено 490 разрешенных мест для купания и более 50 тыс. водоемов, используемых гражданами для отдыха», - заявил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК.

В целях обеспечения безопасности на водоемах страны в предстоящий купальный сезон, который начнется 1 июня, Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с центральными государственными органами и акиматами организуется комплексная профилактическая работа.

По словам спикера, вопросы обеспечения безопасности на воде рассматривались на республиканском уровне на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионах, где были определены конкретные задачи и мероприятия.
Автор:
Корреспондент

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