Определены новые сроки проведения ЕНТ в электронном формате

В документе говорится, что поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ, но не принявшим участие в тестировании, а также не подавшим заявления для участия в ЕНТ в период приема заявлений предоставляется возможность регистрации и участия в один из последующих дней в период проведения ЕНТ при наличии места в аудитории в дни проведения тестирования (в бумажном тестировании с соответствующим языком тестирования) по следующим уважительным причинам:

при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии, согласно форме № 026/у, по состоянию здоровья либо медицинская карта с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни, совпадающего с датой проведения тестирования;

при наличии документов, подтверждающих смерть близких родственников;

при участии в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнований;

при чрезвычайных ситуациях.

При этом, в бумажном формате ЕНТ поступающий подает заявление для повторной сдачи ЕНТ на имя председателя госкомиссий, приложив необходимые документы.

В электронном формате ЕНТ поступающий подает заявление для повторной сдачи ЕНТ на имя директора Национального центра тестирования.

Также уточняется, что ЕНТ в электронном формате проводится в следующие сроки:

с 10 января по 10 февраля календарного года, для следующих лиц:

обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

с 1 марта по 6 апреля для лиц:

обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

с 10 мая по 10 июля для лиц:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.

При этом результаты ЕНТ действительны для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе;

с 10 по 20 августа для лиц:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

— Для международных и иностранных учебных заведений в РК или их филиалов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов (Quacquarelli Symonds, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education) и/или топ-100 национальных рейтингов стран организации экономического сотрудничества и развития и/или БРИКС результаты ЕНТ, проводимые в сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 действительны для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета, — говорится в документе.

Указывается, что для лиц, сдающих ЕНТ в период с 10 мая по 10 июля календарного года изменение профильных предметов не допускается.

Приказ вводится в действие с 3 июля 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.

Ранее мы писали, какие предметы выбирают чаще всего выпускники на ЕНТ-2025.