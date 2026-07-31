Определены 30 обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

В Астане состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». По итогам отбора определены 30 победителей, которые получат государственную поддержку на реализацию своих проектов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Приветствуя членов комиссии, заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что поддержка молодежи является одним из стратегических приоритетов государственной политики Президента Касым-Жомарта Токаева.

По ее словам, грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» направлен на поддержку талантливых молодых казахстанцев, развитие их потенциала и создание условий для реализации социально значимых и инновационных проектов.

— С каждым годом мы наблюдаем рост числа заявок по каждому направлению конкурса. Это не только показатель высокой активности молодежи, но и свидетельство доверия к государственной поддержке и уверенности в справедливости принятия решений. Пусть каждый выбранный проект станет нашей гордостью и принесет реальную пользу казахстанскому обществу, — сказала Аида Балаева.

В состав конкурсной комиссии вошли ученые, деятели культуры, медиаменеджеры, представители государственных органов и бизнеса. Вице-премьер поблагодарила членов комиссии за проделанную работу и выразила уверенность в объективности принятого решения.

По итогам заседания определены 30 победителей по шести направлениям конкурса. Каждый из них получит грант в размере 3 млн теңге на реализацию своего проекта.

В 2026 году на конкурс поступило более 2200 заявок, из которых к рассмотрению были допущены 1745. По направлению «Бизнес» поступило 663 заявки, «Информационные технологии» — 383, «Наука» — 218, «Культура» — 174, «Медиа» — 158 и «Волонтерство» — 149.

За весь период реализации программы обладателями гранта стали 153 молодых казахстанца. В 2021 году было присуждено 30 грантов, в 2022 году — 33, а в 2023–2026 годах ежегодно присуждалось по 30 грантов.

Торжественная церемония награждения победителей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2026 года состоится в Астане в рамках празднования Международного дня молодежи.