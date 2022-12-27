Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе

27 Декабря 2022, 15:23

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время ТОО «Экибастузтеплоэнерго» обязуется перечислить ТОО «Экибастузэнерго» около 240 млн тенге. Об этом сообщил в региональной службе коммуникаций председатель правления АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Багдат Орал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Последние 2-3 недели мы вели переговоры в части определения суммы, методологии выплат компенсации. Понадобилось время, чтобы выработать справедливый алгоритм. Мы взяли за основу объем месячного потребления электроэнергии в нормальном режиме. Ежемесячно Экибастуз потребляет около электроэнергии на 220 млн тенге. Поэтому принято решение о перечислении 240 млн тенге «Экибастузэнерго», – сказал он. Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172. Кроме того, был затронут вопрос ремонта пострадавших квартир и компенсации за испорченную мебель и бытовую технику. Как стало известно, 424 квартиры нуждаются в ремонте, в 52 ремонтные работы уже ведутся. По словам Багдата Орала, по мере возможности все нуждающиеся в ремонте квартиры будут приведены в порядок. Что касается возмещения ущерба за технику и мебель, то руководитель АО «ЦАЭК» попросил экибастузцев сохранить все чеки и саму технику, за которую они хотят получить компенсацию. Все обращения рассмотрят комиссионно.