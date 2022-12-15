Определена сумма дохода для участия в программе доступного жилья для актюбинской молодежи

15 Декабря 2022, 04:04

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе начинается прием заявок на программу доступного жилья для молодежи под 5 процентов годовых. Представитель «Отбасы банка» рассказал на брифинге, сколько нужно примерно зарабатывать для прохождения платежеспособности по новой программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора областного филиала «Отбасы банка» Жанболата Калменова, максимальная сумма кредита составляет 15 млн тенге. Первоначальный взнос должен составить 10 процентов, который претендент должен положить на депозит. Сумма первоначального взноса может быть больше 10 процентов по желанию человека.

«Если брать в расчет 15 млн тенге на 23 года под 5 процентов годовых и первоначальным взносом в 10 процентов, то ежемесячно участник программы будет платить 117 тысяч тенге. Из этой суммы первые 8 лет полсуммы человек будет копить на свой депозит в нашем банке, половина суммы пойдет на погашение процентов. Через 8 лет сумма ежемесячной оплаты по кредиту снизится до 50-70 тысяч тенге», - сказал Ж.Калменов.

Также он напомнил, что у претендента должна быть хорошая кредитная история, постоянный доход.

Доход у семейной пары с 1 ребенком, чтобы взять кредит 15 млн тенге на 23 года, по словам Ж.Калменова, должен составлять примерно 250-270 тысяч тенге уже после выплаты всех налогов и отчислений. Если человек один, то его доход должен составлять 180-190 тысяч тенге. Если заплаты не хватает, можно привлекать до 2 созаемщиков.

«В нашем банке из 133 тысяч вкладчиков около 53 тысяч составляют молодежь в возрасте до 35 лет. Основными проблемами вкладчиков является недостаточность суммы на первоначальный взнос или отсутствие платежеспособности. Как правило, для накопления 50 процентов суммы кредита уходит 4-6 лет, а жилье постоянно дорожает», - сказал Ж.Калменов.

На программу доступного жилья для молодежи в Актюбинской области на год выделено 600 млн тенге. По словам Ж.Калменова, если брать в расчет сумму кредита в размере 15 млн тенге на одного заемщика, то прокредитоваться по этой программе смогут около 40 молодых семей.