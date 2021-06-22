Определена повестка очередного заседания Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 24 июня 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В повестку предстоящего заседания включён вопрос о представлении председателя Сената «О назначении на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета».

Также сенаторы в следующий четверг обсудят пакет новых законодательных инициатив.

В частности, теперь 4 вида налогов и платежей будут переданы с районного уровня на уровень бюджетов сельских округов. Речь идёт о едином земельном налоге, плате за пользование земельными участками, поступлениях от продажи земельных участков и плата за продажу права аренды земельных участков. Изменения также коснутся деятельности местных маслихатов и их депутатов. Все эти новшества прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти».

Расширить полномочия участковых инспекторов для рассмотрения некоторых дел об адмправонарушениях предлагается в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Также документ предусматривает ответственность работодателя по недопущению дискриминации по оплате труда, режиму рабочего времени и отдыха в отношения работника.

Вместе с тем, сенаторы рассмотрят два законопроекта, которые были инициированы депутатами. Один из них - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов». Документ позволит усилить гарантии предпринимателей от незаконного вмешательства в их деятельность.

А согласно второму инициированному депутатами законопроекту предлагается внести поправки, предусматривающие введение дистанционной работы, регламентировать размер заработной платы, срок, на который работник переводится на временную дистанционную работу, режим рабочего времени, определять ответственность работодателя и работника в вопросах обеспечения информационной безопасности. Новеллы прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы».

Также на ближайшем заседании палаты депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений». Он разработан в целях исполнения поручений Главы государства, по итогам деятельности Комиссии по земельной реформе и направлен на совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельхозназначения и усиление госконтроля за использованием земель.

Вместе с тем, на заседании Бюро между Комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.