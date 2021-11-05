+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определена квота по добыче нефти для Казахстана

5 Ноября 2021 01:03
Поделиться:
Определена квота по добыче нефти для Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ОПЕК + определена квота для Казахстана по добыче нефти в ноябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Новости по теме
ВИЭ начали применять казахстанские сельхозтоваропроизводители
О ситуации по дизтопливу рассказал Магзум Мирзагалиев О положительных тенденциях в восстановлении мировой экономики сообщили в Минэнерго РК Сотрудника Минэнерго РК осудили на восемь лет за получение взятки

«Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре определена в объеме 1,540 миллионов барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч барр/сутки.

Таким образом, обязательства в декабре составят 1,556 миллионов барр/сутки», - говорится в сообщении.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нефть   #Минэнерго РК  
Поделиться:
Новости по теме
ВИЭ начали применять казахстанские сельхозтоваропроизводители
О ситуации по дизтопливу рассказал Магзум Мирзагалиев
О положительных тенденциях в восстановлении мировой экономики сообщили в Минэнерго РК
Сотрудника Минэнерго РК осудили на восемь лет за получение взятки
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 Контроль на дорогах усилят в Алматы
3 Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
4 Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
5 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
6 Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
Читайте также
Повода для беспокойства нет - Министерство энергетики РК о ситуации с авиатопливом
Какие меры приняты для обеспечения авиатопливом - пояснение Минэнерго
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив