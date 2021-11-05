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Определена квота по добыче нефти для Казахстана
5 Ноября 2021 01:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ОПЕК + определена квота для Казахстана по добыче нефти в ноябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
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«Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре определена в объеме 1,540 миллионов барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч барр/сутки.
Таким образом, обязательства в декабре составят 1,556 миллионов барр/сутки», - говорится в сообщении.
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