17:50, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Определен средний возраст казахстанцев
По данным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики..
Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин – 33,9 года.
В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен в Туркестанской области – 27,7 лет, а также в Мангистауской области и городе Шымкент – по 27,8 лет.
Наиболее высокий средний возраст отмечен в Северо-Казахстанской области – 39,2 года, Восточно-Казахстанской области – 38,9 лет и Костанайской области – 38 лет.
Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности – 32,7 и 31,7 лет соответственно.