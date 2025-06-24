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    17:50, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Определен средний возраст казахстанцев

    По данным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики..

    Туркестан население
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин – 33,9 года.

    В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен в Туркестанской области – 27,7 лет, а также в Мангистауской области и городе Шымкент – по 27,8 лет.

    Наиболее высокий средний возраст отмечен в Северо-Казахстанской области – 39,2 года, Восточно-Казахстанской области – 38,9 лет и Костанайской области – 38 лет.

    Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности – 32,7 и 31,7 лет соответственно.

    Теги:
    Казахстанцы Перепись населения Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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