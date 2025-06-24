Определен средний возраст казахстанцев

Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин – 33,9 года.

В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен в Туркестанской области – 27,7 лет, а также в Мангистауской области и городе Шымкент – по 27,8 лет.

Наиболее высокий средний возраст отмечен в Северо-Казахстанской области – 39,2 года, Восточно-Казахстанской области – 38,9 лет и Костанайской области – 38 лет.

Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности – 32,7 и 31,7 лет соответственно.