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Определен список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Ноября 2020, 12:53
Определен список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента представила Народная партия Казахстана (НПК) в ходе съезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Составляя наши партийные списки, мы не стали устраивать политическое шоу. Мы изначально ориентировались на профессионализм наших кадров, на их опыт практической работы, реальные заслуги и достижения. Мы выбираем тех, кто будет с честью исполнять депутатские обязанности, кто не побоится трудностей, отстаивая наши принципы и интересы граждан страны. В партийный список вошли люди, уже проявившие себя в партийной работе, не понаслышке знающие о проблемах населения и более того, как эти проблемы можно решить. Для этого наша Народная партия Казахстана и идет в Мажилис и маслихаты. Мы надеемся, что казахстанцы поддержат наши идеи и инициативы», - сказал секретарь Центрального комитета НПК Жамбыл Ахметбеков во время съезда партии.

В список вошли 125 человек. Партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса принят единогласно.

«Из них количество мужчин 89, или составляет 71,2%, женщин 36 – 28,8%, молодежь до 29 лет - 9 или составляет 7,2%. Итого мы согласно закону квоту партийного списка выдерживаем, что составляет 36%. Средний возраст всех кандидатов в депутаты 46 лет», - сообщил Ж. Ахметбеков.

В повестке дня участники съезда обсудили также вопросы участия в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, предвыборную политическую программу НПК на выборах в Мажилис и маслихаты, формирования республиканского предвыборного штаба КНПК по выборам депутатов в Мажилис Парламента.


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