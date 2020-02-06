Определен список госорганов, в которые можно сообщать о фактах коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах коррупции можно будет сообщать не только в Агентство по противодействию коррупции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Законе «О противодействии коррупции» предусматривается, что лицо, располагающее информацией о коррупционном правонарушении, может информировать не только уполномоченный орган по противодействию коррупции, но и другие госорганы, осуществляющие в пределах своей компетенции выявление, пресечение, раскрытие, расследование и предупреждение коррупционных правонарушений. То есть органы прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, военную полицию, службу экономических расследований, пограничную службу КНБ», – сказал О.Бектенов.

Еще одним новшеством, по его словам, станет то, что в статьях 676, 677 и 678 главы «Административные коррупционные правонарушения» Кодекса об административных правонарушениях определен перечень лиц, которым запрещено предоставлять и принимать материальное вознаграждение, подарки, льготы либо услуги за действия или бездействие в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, принявших неправомерные блага, дополняется должностными лицами и лицами, занимающими ответственную государственную должность. В действующей редакции указаны только лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и приравненные к ним лица.

Законопроект также содержит нормы, ограничивающие возможности госслужащих и приравненных к ним ответственных лиц в квазигосударственном секторе, получать подарки на службе, работать совместно с родственниками и другие.