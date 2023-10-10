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    15:26, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Определен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по теннису

    женская сборная по теннису
    Фото: Федерация тенниса Казахстана.

    Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана по теннису на командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг»​.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. 

    Тренерский штаб во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (5-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (68-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (32-й номер парного рейтинга WTA), Жибек Куламбаева (154-й номер парного рейтинга WTA) и Аружан Сагандыкова (743-й номер одиночного рейтинга WTA).

    Сборная Казахстана по жеребьёвке попала в группу «В», где сыграет с командами Словении и Австралии. Австралийки - серебряные призёры прошлогоднего чемпионата мира, а в целом 7 раз в своей истории становились лучшими на планете.

    Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие ещё 11 команд: Швейцария (победитель «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рыбакина Елена Путинцева Юлия Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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