Определен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по теннису
Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана по теннису на командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Тренерский штаб во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (5-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (68-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (32-й номер парного рейтинга WTA), Жибек Куламбаева (154-й номер парного рейтинга WTA) и Аружан Сагандыкова (743-й номер одиночного рейтинга WTA).
Сборная Казахстана по жеребьёвке попала в группу «В», где сыграет с командами Словении и Австралии. Австралийки - серебряные призёры прошлогоднего чемпионата мира, а в целом 7 раз в своей истории становились лучшими на планете.
Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие ещё 11 команд: Швейцария (победитель «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).