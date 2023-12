Определен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по теннису

Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана по теннису на командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг»​. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Тренерский штаб во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (5-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (68-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (32-й номер парного рейтинга WTA), Жибек Куламбаева (154-й номер парного рейтинга WTA) и Аружан Сагандыкова (743-й номер одиночного рейтинга WTA).

Сборная Казахстана по жеребьёвке попала в группу «В», где сыграет с командами Словении и Австралии. Австралийки - серебряные призёры прошлогоднего чемпионата мира, а в целом 7 раз в своей истории становились лучшими на планете.

Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие ещё 11 команд: Швейцария (победитель «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).