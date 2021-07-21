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Определен состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Июля 2021, 12:54
Определен состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определен состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.

XVI Летние паралимпийские игры Токио - 2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по 7 видам спорта.

Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий - на счету у пауэрлифтеров, три лицензии - у таеквондистов и две лицензии завоевали легкоатлеты.

В первый раз казахстанские паралимпийцы завоевали лицензии в таких видах спорта как каноэ и пулевая стрельба.

Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы по пара таеквондо Домбаев Нурлан и серебряный призер XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 Койшыбаева Раушан определены знаменосцами Паралимпийской сборной Казахстана в Токио-2020.

Токио-2020 являются шестыми Паралимпийскими играми, в котором принимают участие спортсмены независимого Казахстана. За последние 25 лет Казахстан впервые отправляет больше двадцати спортсменов на Паралимпийские игры.

Напомним, что в Атланте 1996 от нашей страны выступили 12 паралимпийцев, в Сидней 2000 – 2, в Афинах 2004 – 8, в Пекине 2008 – 3, в Лондоне 2012 – 7, в Рио 2016 – 10 и наконец 25 спортсменов из Казахстана примут участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020:


Плавание:

1. Жумагали Нурдаулет

2. Советқанов Нурали

3. Далиев Сиязбек

4. Салимгереев Ержан

5. Габидулина Зульфия

6. Агалаков Роман

7. Рахимбекова Алия

Легкая атлетика:

1. Мукашбеков Дастан

2. Абылкасымқызы Салтанат

Дзюдо:

1. Аманжол Жанбота

2. Байбатина Зарина

3. Даулет Темиржан

4. Федосова Даяна

5. Сариев Ануар

6. Смагулулы Ғалымжан

Каноэ:

1. Спатай Бейбарыс

Таеквондо:

1. Домбаев Нурлан

2. Омирали Нышан

3. Досмолова Камила

Пауэрлифтинг:

1. Дегтярев Давид

2. Койшыбаева Раушан

3. Хамаев Рахмеджан

4. Абдыхалыкова Гульбану

5. Солодухина Алина

6. Жумабаева Айсулу

Пара пулевая стрельба

1. Жумабаева Айсулу


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