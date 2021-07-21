НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определен состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.
XVI Летние паралимпийские игры Токио - 2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по 7 видам спорта.
Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий - на счету у пауэрлифтеров, три лицензии - у таеквондистов и две лицензии завоевали легкоатлеты.
В первый раз казахстанские паралимпийцы завоевали лицензии в таких видах спорта как каноэ и пулевая стрельба.
Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы по пара таеквондо Домбаев Нурлан и серебряный призер XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 Койшыбаева Раушан определены знаменосцами Паралимпийской сборной Казахстана в Токио-2020.
Токио-2020 являются шестыми Паралимпийскими играми, в котором принимают участие спортсмены независимого Казахстана. За последние 25 лет Казахстан впервые отправляет больше двадцати спортсменов на Паралимпийские игры.
Напомним, что в Атланте 1996 от нашей страны выступили 12 паралимпийцев, в Сидней 2000 – 2, в Афинах 2004 – 8, в Пекине 2008 – 3, в Лондоне 2012 – 7, в Рио 2016 – 10 и наконец 25 спортсменов из Казахстана примут участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020.
Плавание:
1. Жумагали Нурдаулет
2. Советқанов Нурали
3. Далиев Сиязбек
4. Салимгереев Ержан
5. Габидулина Зульфия
6. Агалаков Роман
7. Рахимбекова Алия
Легкая атлетика:
1. Мукашбеков Дастан
2. Абылкасымқызы Салтанат
Дзюдо:
1. Аманжол Жанбота
2. Байбатина Зарина
3. Даулет Темиржан
4. Федосова Даяна
5. Сариев Ануар
6. Смагулулы Ғалымжан
Каноэ:
1. Спатай Бейбарыс
Таеквондо:
1. Домбаев Нурлан
2. Омирали Нышан
3. Досмолова Камила
Пауэрлифтинг:
1. Дегтярев Давид
2. Койшыбаева Раушан
3. Хамаев Рахмеджан
4. Абдыхалыкова Гульбану
5. Солодухина Алина
6. Жумабаева Айсулу
Пара пулевая стрельба
1. Жумабаева Айсулу