Определен состав сборной Казахстана по баскетболу 3х3 на Кубок мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная федерация баскетбола Казахстана определила финальную четверку игроков юношеской команды Казахстана по баскетболу 3х3, которые примут участие Кубке Мира U-18, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам учебно-тренировочных сборов в состав «Степных волков» вошли:

Арсен Ордоков - «SC Qazaqstan», Алматы

Радислав Родионов - «Forum Hoops», Алматы

Кирилл Ивановский - «Forum Hoops», Алматы

Артем Тугалев - «Forum Hoops», Алматы

Тренер команды - Ривхат Бабекенов, Алматы

Учебно-тренировочные сборы проходили в городе Алматы.

Напомним, что розыгрыш Кубка Мира пройдет с 24 по 29 августа в Венгрии, в городе Дебрецен.