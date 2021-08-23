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Определен состав сборной Казахстана по баскетболу 3х3 на Кубок мира
23 Августа 2021 14:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная федерация баскетбола Казахстана определила финальную четверку игроков юношеской команды Казахстана по баскетболу 3х3, которые примут участие Кубке Мира U-18, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По итогам учебно-тренировочных сборов в состав «Степных волков» вошли:
- Арсен Ордоков - «SC Qazaqstan», Алматы
- Радислав Родионов - «Forum Hoops», Алматы
- Кирилл Ивановский - «Forum Hoops», Алматы
- Артем Тугалев - «Forum Hoops», Алматы
Тренер команды - Ривхат Бабекенов, Алматы
Учебно-тренировочные сборы проходили в городе Алматы.
Напомним, что розыгрыш Кубка Мира пройдет с 24 по 29 августа в Венгрии, в городе Дебрецен.
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