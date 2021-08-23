+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определен состав сборной Казахстана по баскетболу 3х3 на Кубок мира

23 Августа 2021 14:32
Поделиться:
Определен состав сборной Казахстана по баскетболу 3х3 на Кубок мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная федерация баскетбола Казахстана определила финальную четверку игроков юношеской команды Казахстана по баскетболу 3х3, которые примут участие Кубке Мира U-18, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Казахстанский нокаутер одержал самую большую победу в карьере
Казахстанские волейболисты одержали победу на международном турнире в Узбекистане Веломарафон «Нур-Султан-Костанай» стартовал в Казахстане 127 тысяч детских спортивных секций в этом году откроют по инициативе Nur Otan

По итогам учебно-тренировочных сборов в состав «Степных волков» вошли:

  • Арсен Ордоков - «SC Qazaqstan», Алматы
  • Радислав Родионов - «Forum Hoops», Алматы
  • Кирилл Ивановский - «Forum Hoops», Алматы
  • Артем Тугалев - «Forum Hoops», Алматы

Тренер команды - Ривхат Бабекенов, Алматы
Учебно-тренировочные сборы проходили в городе Алматы.
Напомним, что розыгрыш Кубка Мира пройдет с 24 по 29 августа в Венгрии, в городе Дебрецен.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский нокаутер одержал самую большую победу в карьере
Казахстанские волейболисты одержали победу на международном турнире в Узбекистане
Веломарафон «Нур-Султан-Костанай» стартовал в Казахстане
127 тысяч детских спортивных секций в этом году откроют по инициативе Nur Otan
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Сколько казахов проживает в Узбекистане
3 Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
4 Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
5 Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области
6 Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Читайте также
127 тысяч детских спортивных секций в этом году откроют по инициативе Nur Otan
Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в США
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив