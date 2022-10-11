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    01:50, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Определен состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована игровая заявка Национальной женской сборной Казахстана на групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира - Кубок Билли Джин Кинг, который пройдет в Глазго (Шотландия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (26-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (47-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (21-й номер парного рейтинга WTA) и Жибек Куламбаева (189-й номер парного рейтинга WTA).
    Сборная Казахстана попала в группу С, где 8 ноября сыграет с хозяйкой - Великобританией, а 9 ноября с Испанией. Матчи пройдут на крытом харде «Emirates Arena».
    12 команд: Великобритания, Казахстан, Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Польша, Испания, Словакия, Швейцария, США - поделены на четыре группы и сборные-победительницы каждой группы выйдут сразу в полуфинал чемпионата мира. Финал состоится 13 ноября.


    Фото: ФТК.

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