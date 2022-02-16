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Определен состав национальной сборной команды на зимние Паралимпийские игры Пекин-2022

16 Февраля 2022 14:18
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Определен состав национальной сборной команды на зимние Паралимпийские игры Пекин-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – XIII зимние Паралимпийские игры Beijing-2022 пройдут с 4 по 13 марта 2022 года, в них примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира. В состав казахстанской национальной паралимпийской сборной вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы Казахстана будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

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«В этом году ситуация с COVID -19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде. Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла. Изначально планировалось большее количество спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в полном составе. Наши паралимпийцы проделали огромную работу на пути к зимним играм. В любом случае само участие в паралимпиаде уже большое достижение. У наших ребят есть огромный потенциал, стремление к победе и непоколебимая вера в свои силы», - отметил президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев.

Церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22.00 по времени Нур-Султана. Брон зовый призер Кубка мира по пара- лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.

«Сейчас национальная сборная Казахстана по пара лыжным гонкам находится в Алматинской области, у них идут учебно-тренировочные сборы перед паралимпиадой. Сборы проходят в карантинном режиме. Мы приняли все меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции Covid-19. Безопасное участие в зимних играх и здоровье наших спортсменов является для нас приоритетом. Состояние спортсменов отличное, настрой боевой» , - отметил гл авный тренер сборной РК по пара- лыжным гонкам Василий Коломиец.

График выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх Пекин-2022 по времени Нур-Султана.





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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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